Laut der Website ModernWarzone soll der Kernel-Treiber, ein wichtiger Bestandteil des Anti-Cheat-Systems Ricochet für Call of Duty: Warzone bereits geleakt sein und den Weg zu den Cheat-Entwicklern gefunden haben. Das würde zwar nicht das Ende der Anti-Cheat-Hoffnung bedeuten, wäre aber dennoch kein gutes Zeichen. ModernWarzone hat aber noch eine ganz andere Theorie.

Mit Ricochet kündigte Activision endlich das für viele Spieler und Spielerinnen längst überfällige Anti-Cheat-System für Call of Duty: Warzone an. Ein Teil dieses Systems wird ein Kernel-Treiber für den PC sein. Laut dem CoD-Portal ModernWarzone soll dieser aber bereits online geleakt worden sein und auch den Cheat-Entwicklern zur Verfügung stehen. (Quelle: ModernWarzone).

Laut ModernWarzone machte der Treiber zunächst nur in privaten Gruppen die Runde, landetet aber dann schlussendlich doch in öffentlichen Cheater-Foren. Das CoD-Portal geht, gestützt durch eigene Quellen, davon aus, dass es sich bei den geleakten Daten um den echten Kernel-Treiber handelt und dies für Cheat-Entwickler einen großen Nutzen haben könnten.

Was ist ein Kernel-Treiber? Ein Betriebssystem ist in mehrere Ebenen aufgeteilt. Die Unterste davon ist der Kernel. Unbemerkt für den Nutzer oder die Nutzerin läuft hier alles zusammen, was auf einem Computer passiert. Der Kernel regelt also die Kommunikation zwischen sämtlicher Hard- und Software.

Ein Kernel-Treiber wie bei Warzones Ricochet hat also Zugriff auf die wichtigste Ebene eines Betriebssystems. Viele Cheat-Programme haben ebenfalls weitreichende Rechte in einem Betriebssystem, um diese zu stoppen, gehen Anti-Cheat-Programme eine Ebene tiefer und haben Zugriff auf den Kernel. Dieser uneingeschränkte Zugriff auf ein Betriebssystem und dessen Daten ist ein Grund, warum Treiber mit solchen Rechten häufig in der Kritik stehen.