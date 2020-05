Wer samstags schon mal bei Ikea war weiß: Call of Duty: Warzone ist dagegen ein Kindergeburtstag. Warzones Äquivalent ist der Atlas Superstore und auch hier könnt ihr überraschenderweise überrollt werden.

Zwar ist Call of Duty: Warzone ein Militär-Shooter und keine Simulation, die Grenzen der Realität durchbrechen aber die Fahrzeuge in Infinity Wards Battle Royale recht auffällig und das in der Regel mit Vollgas. Eigentlich gehören Fahrzeuge nach draußen – eigentlich.

Wie am Samstag bei Ikea, herrscht auch im Atlas Superstore Krieg und auf einem der beiden Schlachtfelder wird auch hin und wieder unfair gekämpft. Mit dieser überraschenden Attacke hat Reddit-Nutzer jullz2timez jedenfalls nicht gerechnet. Mitten im Kampf mit einer anderen Person zwischen den Regalen des großen Warenhauses wird er von einem Jeep überrollt. Also in Warzone, nicht bei Ikea.

Falls ihr das nächste Mal im Atlas Superstore unterwegs seid und Fahrzeuggeräusche hört, seid auf der Hut, es könnte ein Jeep sein. Aber eigentlich sollten euch Fahrzeuggeräusche innerhalb einer Ikea-Filiale noch mehr Sorgen machen.