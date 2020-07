Im Black Ops-Charakter Frank Woods wollen Spieler den nächsten Operator für Call of Duty: Warzone gefunden haben, der soll mit dem noch dieses Jahr erwarteten nächsten Teil der Reihe in Verbindung stehen.

Call of Duty: Warzone Facts

Die Map von Call of Duty: Warzone ist vollgepackt mit Easter Eggs und kleine wie großen Geheimnissen. Viele Funden stellen sich später als Hinweise auf kommende Inhalte heraus, andere sind kryptischer und scheinen einem größeren Zweck zu dienen. Dahinter vermuten viele den Zusammenhang von Warzone und dem noch dieses Jahr erwarteten Call of Duty, welches zur Black Ops-Reihe gehören soll.

https://store.playstation.com/de-de/product/EP0002-CUSA15279_00-CODMWSTANDARD001?emcid=di-st-239016&utm_medium=psn&utm_source=giga

Durch die Verbindungen zu Black Ops ist es nicht verwunderlich das Dataminer nun Voice Lines von Frank Woods, dem Protagonisten von Black Ops 1 gefunden haben.

#تسريب مقاطع صوتيه لحركات انهاء (فينيشر) فرانك وود في ملفات كود ١٦ 😳 https://t.co/TqKRYoh8rFpic.twitter.com/B6f7QcltNZ — ᴮᴷᵀᴼᴼᴿ (@BKTOOR_) July 1, 2020

Der Name „Wood“ ist in den Namen dieser Audiodateien zu finden, also eine recht eindeutige Sache. Ein weiterer Schwung Audiodateien, die in Warzone selbst zu hören sind, gibt da mehr Rätsel auf.

Die Nummern, die beispielsweise auf das Wort „Ascension“ folgen sind dieselben, wie aus dem Intro von Black Ops 1 und auch in der Kampagne treten sie erneut auf. In Summe also ein weiterer Hinweis auf das verknüpfende Element, welcher Warzone für die Call of Duty-Reihen sein soll. Diese Information gaben die Entwickler schon vor Wochen in einem Interview mit USGamer bekannt.

Bilderstrecke starten (17 Bilder) Die besten Spiele, mit denen wir uns jetzt zu Hause die Zeit vertreiben können

Frank Wood und das U-Boot

Es wird sogar noch mysteriöser. Eine weitere Nachricht, die aus dem Spiel stammen soll, enthält wieder Referenzen zu Black Ops und nennt noch weiter Dinge. Der Tweet stammt von TheGamingRevolution, ein Account, der Informationen zu Leaks, News und Gerüchten über Call of Duty sammelt.

Gerde die letzten zwei Zeilen erinnern wieder stark an Black Ops 1 und die erste Zeile könnte die geöffneten Bunker und Verdansk meinen. Ebenfalls viel Aufmerksamkeit erregte der Satz „die Schatten sind hier“, da Spieler davon berichteten einem Schatten unter dem Eis am Damm gesehen zu haben. Die meisten Vermutungen gingen von einem U-Boot aus.

In Call of Duty: Warzone gibt es noch zahlreiche weiter Mysterien, wie zum Beispiel der Umbau des Stadions und unterirdische Tunnel für Züge. Was hinter all den Geheimnissen steckt, wird sich erst nach und nach zeigen.

Wie beurteilt ihr die Zukunft von Call of Duty, die sich aus diesen Hinweisen abzeichnet? Ist die teilweise Verzahnung der unterschiedlichen Reihen eine gute Idee? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.