Das dieswöchige Update für CoD: Warzone bringt einen neuen Auftrag nach Verdansk, der einen sehr hohen Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen könnte. Dazu kommen Neuheiten bei der Anpassung von Waffen.

Mit dem nächsten Update für Call of Duty: Warzone beziehungsweise Modern Warfare finden eine paar interessante Neuheiten ihren Weg ins Spiel. Allen voran, die neue Auftrag für Warzone namens „Most Wanted“, den dieser verspricht reiche Belohnung bei extrem hohen Risiko.

Volles Risiko mit dem „Most Wanted“-Auftrag

Nach dem nächsten Update findet sich ein neuer Auftrag in Verdansk. Bei der Annahme von „Most Wanted“ werdet ihr für alle Spieler auf der Karte als Ziel markiert (ähnlich wie bei den Kopfgeld-Aufträgen). Überlebt ihr die Zeit, bis der Auftrag abläuft, bekommen alle gefallenen Teammitglieder einen Wiedereinstieg. Den Auftrag soll es in allen Modi und Team-Größen geben, was Spieler für den Auftrag im Solo-Modus erhalten, ist noch nicht bekannt.

Mehr Möglichkeiten eure Waffen zu individualisieren

Eure kreativen Skills sind bei der nächsten Neuerung gefragt. Mit „Gunsmith Customs“ könnt ihr die unterschiedlichen Blaupausen einer Waffe miteinander kombinieren. Euch gefällt der Lauf einer Blaupause eurer M4A1 wollt diesen aber mit dem Visier einer anderen Blaupausen spielen – kein Problem mehr. Ob ihr nun die schönste Waffe der Welt baut oder Frankensteins Monster, ist ganz euch überlassen.

Für Spieler, denen der perfekte Look wichtig ist, gibt es noch eine weitere kleine Ergänzung. Nachdem ihr viel Zeit in das Freispielen der Waffen-Camos in Gold, Platin und Damaskus investiert habt, ist nun Obsidian der prestigeträchtigste Anstrich, den ihrer eure Waffe verpassen könnt.

„Traum-Playlist“ für Modern Warfare

Spieler die bei den Worten „Shipment 24/7“ glänzende Augen bekommen, sehen sich mit dem nächsten Update ihrer „Traum-Playlist“ so nah wie noch nie. Mit der Playlist „Shoot the Ship“ dürfen sich Freunde von wildem Geballer auf kleinstem Raum auf den Karten Shipment und Shoot House austoben. Da es zum Wochenende wieder ein Double-XP-Event gibt, könnt ihr jede Menge Erfahrung einstreichen.

Den größten Einfluss auf Warzone wird sicherlich der neue Auftrag haben. Was haltet ihr von der Möglichkeit, sich zu Zielscheibe machen zu können, um das eigene Team zurückzuholen? Interessante Comeback-Mechanik oder führt es nur zu Spielern, die mit Helikoptern versuchen, so weit weg wie möglich von allen zu sein?