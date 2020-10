Zu Halloween dürft ihr euch wohl entscheiden, an welchem Ende der Kettensäge ihr sein wollt. Zum Event in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare gibt es Skins für Waffen und Operator, die euch das fürchten lehren sollen.

Zum Halloween-Event in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare gibt es jede Menge passende kosmetische Gegenstände. Die Website CoDTracker hat bereits zwei Bundles gefunden, die thematisch zwei Horror-Klassiker aufgreifen. Das wären zum einen das Texas Kettensägen Massaker (Der Original-Film aus dem Jahr 1974 heißt im Deutschen Blutgericht in Texas) und die Saw-Reihe.

Mit dem Leatherface-Skin und der passenden Chainsaw-Variante des FINN-LMG, könnt ihr mit ordentlich Feuerkraft durch die Gegner pflügen. Die Waffe ist allerdings in Warzone nicht sonderlich populär, gibt aber ordentlich Stil-Punkte. Besser zu gebrauchen ist die MP5-Blaupause und wer es ein wenig gröber mag, kann auch den „Meat Grinder“ im Nahkampf schwingen. Das Bundle enthält außerdem noch eine Kettensäge als Anhänger, eine Hupe und weitere Cosmetics

Für das zweite große Bundle wird Jigsaw zum Operator. Als Waffen-Blaupausen gibt ein Sturmgewehr und eine Shotgun in passender Optik. Die Nahkampfwaffe ist ein besonders grausig aussehendes Folterinstrument. Zusätzlich gibt es weitere kosmetische Gegenstände.

Ein Event zu Halloween ist für Call of Duty eine ziemliche Rarität. Normalerweise steht zu dieser Zeit immer schon der neue Teil der Reihe im Fokus, da Warzone aber mit Black Ops Cold War zusammenhängt, ist dieses Mal Raum für ein solches Event.

Die Bundles wird es leider vermutlich nur zu kaufen geben, ein Freispielen wird nicht möglich sein. Wann das Halloween-Event mit samt den Bundles losgeht, ist noch nicht bekannt. Lange kann es nicht mehr dauern, da zum Event auch spielerisch etwas geboten werden soll, wird es vermutlich länger als nur das Halloween-Wochenende dauern.