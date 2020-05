Wer einigermaßen gut in Call of Duty: Warzone ist, verlässt bei 150 Spielern schon mal mit einer hohen Anzahl an Kills Verdansk. Wart ihr aber schon mal im dreistelligen Bereich?

Den neuen Rekord in Call of Duty: Warzone stellte ein Team aus bekannten Streamern auf. Den vier Spielern gelangen in einem Match stolze 121 Kills. Sie haben also fast die gesamte Lobby ausgeschaltet. Ganz recht, 121 Kills in einem einzigen Match.

Bei den vier Spielern handelt es sich um Streamer, die regelmäßig mit hohen Scores ihre Matches beenden, doch dieser Weltrekord ist eine ganz andere Nummer. Hier sind die Namen der vier Spieler und wie viele Kills sie zum Rekord beigetragen haben.

HusKerrs mit 34 Kills

mit 34 Kills Doug mit 32 Kills

mit 32 Kills Teepee mit 31 Kills

mit 31 Kills Symfuhny mit 24 Kills.

Der bisherige Rekord lag bei 113 Kills und ist nur ein paar Tage alt, lange konnten sich die anderen vier Spieler aber nicht darüber freuen. Bei den Trios liegt der aktuelle Rekord übrigens bei 93 Kills und bei den Solo-Spielern sind 39 Kills die Marke, die es zu knacken gilt.

Die Highlights des 123-Kill Weltrekords könnt ihr euch in diesem Video von TeePee ansehen:

So, nun wisst ihr ja wie es geht und bei 121 Kill ist noch Luft nach oben, auch wenn die Luft da oben ganz schön dünn wird. Sind euch Besonderheiten im Spielstil aufgefallen, die zu dem Rekord geführt haben könnten oder sind die vier Streamer einfach unglaublich gut? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.