Die letzte Season vor Vanguard steht in den Startlöchern und in Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War werden die Fäden der Geschichte zusammengeführt. Diese Fäden sind aber eigentlich Kabel und die führen zu jeder Menge Bomben unter Verdansk.

Mit Season 6 endet die Cold-War-Ära in Call of Duty: Warzone. Der erste Trailer verrät nicht nur das Startdatum der neuen Season, sondern deutet auf eine größere Umgestaltung der Map hin. Die erfolgt natürlich ganz im CoD-Stil mit jeder Menge Explosionen und ein paar lässigen One-Linern: „We've got a job to do.“

Der erste Trailer zu Season 6 in Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War:

Warzone-Trailer verrät Startdatum von Season 6

Eine der mitunter wichtigsten Informationen aus dem Trailer ist natürlich das Startdatum der 6. Season. Das Ende der „Cold War“-Handlung beginnt am 7. Oktober 2021. Das Black-Ops-Team ist wieder vereint, nicht nur durch den wieder einsatzbereiten Adler, sondern vor allem durch den neuen Titelhelden der Season, Alex Mason, ein Charakter, der seit Black Ops 1 Teil der Reihe ist. Nachdem die letzten Operator meistens Perseus-Agenten waren, gibt es nun auch wieder einen „guten“ Charakter.

Explosionen verändern die Map

Die Fehde zwischen Adler und Stitch wird vermutlich in Season 6 ihren Höhepunkt und vielleicht auch ihr Ende finden. Explosionen erschüttern Verdansk und im Trailer ist deutlich zu sehen, wie das Stadium und alles bis Downtown zerstört wird. Es handelt sich zwar nur um den Cinematic-Trailer doch zeigten diese in der Vergangenheit immer, was tatsächlich auch im Spiel geschehen wird.

Es ist also davon auszugehen, dass Verdansk in der letzten Season noch mal ein wenig verändert wird. Vielleicht sollen diese Veränderungen die Wartezeit auf die von vielen Spielern und Spielerinnen herbeigesehnte neue Pazifik-Map ein wenig verkürzen.

Wann die neue Map für Warzone erscheint, ist aktuell noch nicht bekannt. Season 6 werdet ihr vermutlich in einem verwüsteten Verdansk verbringen. Call of Duty: Vanguard soll dann am 5. November 2021 erscheinen, die Integration in Warzone erfolgt erst danach.