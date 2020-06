Im Reddit von Call of Duty: Warzone Reddit gibt es neben epischen Abschüssen und Beschwerden über Cheater hin und wieder auch echte Verbesserungsvorschläge für das Spiel.

Mit Millionen an Spielern ist natürlich im Reddit von Call of Duty: Warzone ordentlich was los. Es gibt Clips von Leuten, die überfahren oder von einer Versorgungskiste erwischt werden und Clips, in denen jemand durch einen glücklichen Schuss mit der Armbrust einen Gegner an die Scheibe seines Helis nagelt. Dazu kommen Beschwerden über Patch-Größen oder Cheater.

https://store.playstation.com/de-de/product/EP0002-CUSA15279_00-CODMWSTANDARD001?emcid=di-st-239016&utm_medium=psn&utm_source=giga

Gelegentlich wird aber auch darüber diskutiert, wie das Spieler besser gemacht werden könnte. Der Nutzer guispfilho hat einen Vorschlag, wie das HUD noch bessere Informationen über die Teamkameraden liefern könnte.

Seiner Idee zufolge sollten die Anzahl der Rüstungs-Platten, die vorhandenen Killstreaks und weitere Ausrüstung unter dem Gesundheitsbalken der Teammitglieder angezeigt werden. Die Community ist begeistert und ist der Meinung, es würde Warzone erheblich verbessern.

Der Reddit-Thread ist ein seltener Anblick mit seinen fast ausschließlich positiven Kommentaren. Ein bisschen Kritik an Infinity Ward schwingt mit, als einige Nutzer darüber scherzen, wie groß der Patch für diese HUD-Verbesserung wird. Sie einigen sich auf gut 30 GB.

Tatsächlich würden diese Darstellungen die Kommunikation durchaus verbessern können. Auf den amerikanischen Servern beispielsweise gibt es keine Sprachbarriere – alle sprechen Englisch. In Europa sieht das schon anders aus. Mit zufälligen Mitspielern kommen in einem Quad leicht vier Nationen zusammen. Englisch ist zwar auch hier weit verbreitet, doch existieren oft Hemmungen sich einer Sprache zu bedienen, in der sich Spieler nicht sicher fühlen.

Bilderstrecke starten (17 Bilder) CoD Modern Warfare: Alle Granaten - Primär- und Taktikausrüstung

Die HUD-Verbesserung würde zumindest schon mal alle Teammitglieder auf denselben Wissensstand bringen, welche Ausrüstung das Team zu Verfügung stehen. Vielleicht ist der eine oder andere Spieler ja durchaus geneigt, ein paar seiner acht Rüstungsplatten abzugeben, wenn er sieht, dass ein Teammitglied nur eine hat – nun, vielleicht.

Was haltet ihr von der Idee? Sind es überflüssige Informationen oder nützliches Wissen, das ein Team effektiver machen kann? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.