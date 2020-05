Im Reddit stellt ein Nutzer eine Idee vor, um mit Campern in Call of Duty: Warzone fertig zu werden. Das gemeinte Equipment haben Spieler in der Kampagne von Modern Warfare sogar schon benutzt.

In Call of Duty: Warzone stehen Cheater zwar immer noch an Platz 1 der Spieler, die man nicht in der eignen Lobby haben möchte, danach kommen aber sehr schnell die Camper. Durch das Streichen der Helikopter aus Warzone, wurde den Campern zwar eine Möglichkeit genommen, sich an schwer erreichbaren Stellen zu verstecken (Stadium!), aber auch eine Möglichkeit ihnen bei zu kommen.

Reddit-Nutzer sintaroactual hat eine Idee, wie Spieler trotzdem neue Wege in Gebäude eröffnet werden können, um die Camper überraschen zu können. In einem Reddit-Post schlägt er vor ein neues Stück Equipment einzuführen, das im Grunde in Modern Warfare schon existiert. In der Singleplayer-Kampagne kommt eine taktische Leiter zum Einsatz, die ausgeklappt werden kann, um höher gelegen Fenster zu erreichen.

Die Leiter soll wie das andere Equipment einmalig einsetzbar sein. Sie könnte als taktisches Equipment zählen oder auch als Field Upgrade.

Der Post findet breite Zustimmung, auch wenn einige Nutzer anmerken, dass eine Tac Ladder für die Entwickler viel Arbeit bedeuten würde. Auf der großen Karte wird es unzählige Stellen geben, mit denen die Leiter korrekt interagieren muss und auch das Zusammenspiel mit beweglichen Objekten dürfte eine Herausforderung sein – das zeigen die Spieler, die regelmäßig durch eine Loadout Box sterben, die sich nur ein bisschen bewegt.

Trotzdem scheint eine Leiter eine gute Idee, um beispielsweise Dächer mit nur zwei oder einem Zugang zu erreichen. Was haltet ihr von dem Vorschlag? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.