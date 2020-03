Leider gehören Call of Duty: Modern Warfare und Camper irgendwie zusammen und auch im Battle Royale-Ableger Warzone treffen wir auf sie. Im Reddit zeigt uns ein Spieler seine Methode, mit den sich verschanzenden Spielern umzugehen.

Die Spielerzahlen von Call of Duty: Warzone gehen seit dem Release vor gut zwei Wochen durch die Decke. Wie in jedem Battle Royale, versuchen Camper die Runden für sich zu entscheiden und sind häufig ein nerviges Problem für andere Spieler. Sie liegen im Hinterhalt mit Minen und Claymores und warten einfach nur auf Spieler, die ihnen in die Falle gehen.

Reddit-Nutzer top_tier_lolicon ist einer solchen Gruppe von Campern begegnet, dank des Perks Spotter bemerkte er die Falle aber rechtzeitig und drehte den Spieß einfach um. Drei Gegner hatten sich auf einem Dach versteckt, die Tür mit drei Claymores und einer Mine präpariert. top_tier_lolicon hackte in aller Ruhe vom Treppenhaus aus alle vier Sprengsätze und machte dann ordentlich Krach. Die Camper wollten schauen, was es mit den Schüssen und den zersplitternden Glasscheiben auf sich hat und wurden von ihren eigenen Claymores erwischt. GG!

CoD: Warzone: Taktiken aus anderen Spielen

Campen ist alles andere als kreativ und es gibt weitaus elegantere Taktiken, um sich in Warzone zu behaupten. Inspiration bieten da zum Beispiel andere Spiele, wie Battlefield. Es gibt Fahrzeuge, es gibt C4 mit Fernauslöser, einige dürften wissen, was jetzt kommt:

Ebenfalls etwas fies, aber lustig anzusehen, sind mit C4 bestückte Helikopter:

Da das Spiel erst seit Kurzem verfügbar ist, erwarten uns mit Sicherheit noch mehr kreative Taktiken, um in CoD: Warzone erfolgreich zu sein – oder zumindest, um lustige Reddit-Posts zu kreieren.

Was haltet ihr bisher von Call of Duty: Warzone? Wo seht ihr die größten Stärken und Schwächen des Battle Royale-Titels? Nerven euch Taktiken wie C4 am Fahrzeug und findet ihr es gut, kreativ im Spiel sein zu können? Schreibt es uns in die Kommentare.