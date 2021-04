In einem 25-Stunden-Event zelebriert Call of Duty: Warzone den Übergang in der 3. Season und auch zu den vermutlichen Übergang zu einer neuen Map.

„Die Zerstörung von Verdansk“ ist ein vierteiliges Event in Call of Duty: Warzone. Die ersten beiden Phasen fanden am Abend des 21. April und in der Nacht zum 22. April statt. Aktuell in das Event in Phase 3. Wir geben euch einen schnellen Überblick, was letzte Nacht passiert ist und wie es bis zum Ende des Events heute Abend um 22:00 Uhr weitergeht.

Phase1: 21. April von 21:00 bis 23:00 Uhr

Phase 2: 21. April bis 22. April von 23:00 bis 06:00 Uhr

Phase 3: 22. April von 06:00 bis 21:00 Uhr

Phase 4: 22. April von 21:00 bis 22:00 Uhr

Verdansk wird zerstört

Die erste Phase lief gestern (21. April) von 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr. Spieler landeten durch eine spezielle Playlist in Verdansk mit einigen Besonderheiten. Der Kreis zog sich innerhalb von 12 Minuten komplett zu. Spieler, die starben, wurden zu Zombies und auch wenn am Ende ein Helikopter zur Rettung bereits stand, endete die erste Phase mit einem Nuklearschlag gegen Verdansk.

🚨 VERDANSK HAS BEEN NUKED! ☢️ pic.twitter.com/eteoZ1GEMR — Call of Duty News (@charlieINTEL) April 21, 2021

Die erste Phase wurde aufgrund von Serverproblemen um gut zwei Stunden verlängert, seit dem können Spieler Verdansk aber nicht mehr betreten.

Rebirth Island

In der zweiten Phase konnten Spieler nach Rebirth Island in einer Nacht-Variante. Vor dem Match erfuhren die Spieler, dass sie gerade 15 Minuten nach der Zerstörung von Verdansk auf der Insel gelandet sind. Die nukleare Explosion war am Horizont von der Insel aus zu sehen. Auf Rebirth Island gibt es mit dem Kontrollzentrum ein neues Gebäude.

Here’s a look at the Control Center location in Rebirth Island. pic.twitter.com/naHyiBYHvh — Call of Duty News (@charlieINTEL) April 21, 2021

Website mit Teasern für neue Map

Aktuell gibt es weiterhin nur Playlists mit Rebirth Island als Map in Warzone. Die Namen der Orte haben nun einige Worte auf Russisch, die übersetzt „Rebirth from the Ashes“ heißen. Die Website hinter diesem Namen hat hinter dem Piktogramm einer Rakete mehrere Codes versteckt, die auf der Seite eingeben werden können. Folgende Bilder sind dann zu sehen:

NEW: https://t.co/nypAHCRTWm has been updated with message & asking for codes.



Codes are being shown on the site.



NEW IMAGES FOUND - Superstore & Farmland. pic.twitter.com/IQLXX2BtMs — Call of Duty News (@charlieINTEL) April 22, 2021

Weitere Bilder findet ihr im Thread zu diesem Post von CharlieIntel. Außerdem gibt es bei der Eingabe des Codes „Oblivion“ einen kurzen Teaser zu sehen:

👀 Entering code OBLIVION on the Rebirth teaser site gives this preview of the new Warzone map trailer! pic.twitter.com/HRzkvfLThx — Call of Duty News (@charlieINTEL) April 22, 2021

Wie geht es weiter?

Die finale Phase startet heute Abend (22. April) um 21:00 Uhr. Durch den kurzen Preview-Teaser wurde bereits angedeutet, dass Spieler entweder zum Start oder auch zum Ende des Events eine neue Map zu sehen bekommen und auf dieser dann in die reguläre Season 3 starten.