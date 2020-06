Call of Duty: Warzone konnte durch Bunker und Telefone schon mit dem ein oder anderen Mysterium begeistern. Im Reddit melden Spieler nun einen ungewöhnlichen Schatten im See am Staudamm.

Zum Start von Season 4 in Call of Duty: Warzone gibt es nicht nur neue Inhalten und einen neuen Battle Pass, auch neue Mysterien scheinen in Verdansk eingetroffen zu sein.

In Season 3 waren es die Bunker, um die sich Rätsel rankten und in der Vierten scheint der zugefrorene See am Staudamm der Ort für Mysterien zu sein. Im Reddit berichten mehrer Spieler von Schatten, die sich unter dem Eis bewegen. Zunächst liegt die Vermutung nahe, dass die Schatten von Helikoptern schlecht dargestellt werden, doch da sind keine Helis.

Die Theorien dazu sind zahlreich wie fantasievoll. Einige vermuten ein Seemonster, doch außerhalb des Zombie-Modus hat Call of Duty nicht viel mit Übernatürlichem zu tun. Nessi wird es wohl eher nicht sein.

Wieder andere denken es sein ein Tunnelsystem, da die Schatten unter der Landmasse am Ufer des Sees verschwinden und sie in Richtung Bunker 11 führen. Die Erklärung, warum die Schatten zu sehen sind, bleiben sie aber schuldig.

Die Theorie mit dem U-Boot passt zumindest in die Welt von Call of Duty, obwohl hier die Frage aufkommt: Was macht ein U-Boot in einem Stausee und wie kommt es dahin? Eine nähere Aufnahme des Schattens zeigt ein längliches Oval, es passt also zu einem U-Boot.

Vielen kommt das natürlich wie totaler Quatsch vor, doch die Spekulationen um Bunker und Telefone fingen genauso wild an und am Ende stellten sie sich als tatsächliche Inhalte im Spiel heraus. Klar könnte es sich hier um einen verbuggten Schatten handeln, doch Warzone hatte bis jetzt schon die ein oder andere Überraschung in Verdansk versteckt.

Was haltet ihr von den Schatten? Welche Theorie ist für euch am wahrscheinlichsten, welche wünscht ihr euch vielleicht am meisten? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.