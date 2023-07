Coldplay kommen wieder nach Deutschland. Für 2024 wurden neue Termine für die Welt-Tournee angekündigt, die bereits seit März 2022 läuft. Im nächsten Jahr wird es vier weitere Gelegenheiten geben, Chris Martin und seine Band hierzulande im Stadion zu sehen. Wann beginnt der Vorverkauf und wo gibt es die Tickets für die Coldplay-Konzerte in Deutschland?

Hinweis: Die Nachfrage ist wie erwartet enorm. Grund genug also, 2 neue Zusatz-Termine anzukündigen. Neben den bereits bekannten Terminen werden Coldplay noch am 23.07.2024 in Düsseldorf und am 18.08.2024 in München auftreten. Der Vorverkauf beim Die Nachfrage ist wie erwartet enorm. Grund genug also, 2 neue Zusatz-Termine anzukündigen. Neben den bereits bekannten Terminen werden Coldplay noch am 23.07.2024 in Düsseldorf und am 18.08.2024 in München auftreten. Der Vorverkauf beim Band-Pre-Sale läuft bereits, ab Donnerstag bekommt man die Tickets bei Ticketmaster

Die erste Verkaufsphase startet heute, am Dienstag, den 25. Juli, für alle, die sich auf der Webseite der Band registrieren. Telekom-Kunden schlagen einen Tag später bei den „Magenta Musik Prio“- Tickets zu, bevor am Donnerstag ab 10:00 Uhr alle Fans auf Ticketmaster.de beim Vorverkauf loslegen können. Der offizielle Start für den Pre-Sale bei allen anderen Stellen, darunter Eventim, ist Freitag, der 28. Juli, ebenfalls um 10:00 Uhr.

Coldplay live in Deutschland 2024: Tickets & Termine

Insgesamt gibt es 4 neue Live-Termine von Coldplay 2024 in Deutschland. Dabei wird die Erfolgsband in 2 Städten Halt machen. Das sind die Termine und Spielorte:

Samstag, 20. Juli 2024: Düsseldorf, Merkur-Spiel-Arena

Sonntag, 21. Juli 2024: Düsseldorf, Merkur-Spiel-Arena

Donnerstag, 15. August 2024: München, Olympiastadion

Samstag, 17. August 2024: München, Olympiastadion

Der offizielle Trailer stimmt auf die neuen Tour-Termine 2024 ein:

Das sind die Daten für den Vorverkaufsstart bei den verschiedenen Pre-Sale-Anbieter:

Dienstag, 25. Juli 2023, ab 10:00 Uhr : Für alle Coldplay-Anhänger, die sich vorab auf Coldplay.com registriert haben. Eine Anmeldung dort ist kostenlos. Es müssen lediglich der Vorname, die E-Mail-Adresse, das Wohnland und die Wunschstadt angegeben werden.

: Für alle Coldplay-Anhänger, die sich vorab auf Coldplay.com registriert haben. Eine Anmeldung dort ist kostenlos. Es müssen lediglich der Vorname, die E-Mail-Adresse, das Wohnland und die Wunschstadt angegeben werden. Mittwoch, 26. Juli 2023, ab 10:00 Uhr : Vorverkauf bei Magenta Musik Prio Tickets für alle mit einem aktiven Telekom-Vertrag (mobil oder Festnetz).

: Vorverkauf bei Magenta Musik Prio Tickets für alle mit einem aktiven Telekom-Vertrag (mobil oder Festnetz). Donnerstag, 27. Juli 2023, ab 10:00 Uhr : Öffentlicher Vorverkauf für alle bei Ticketmaster.

: Öffentlicher Vorverkauf für alle bei Ticketmaster. Freitag, 28. Juli 2023, ab 10:00 Uhr: Vorverkaufsstart bei Eventim und anderen offiziellen Vorverkaufsstellen.

Die Preise für die Tickets sind unmittelbar nach der Tour-Ankündigung noch nicht bekannt.

4 neue Termine in 2 deutschen Städten: Coldplay 2024 live in Deutschland

Die neuen Termine setzen die aktuelle „Music Of The Spheres World Tour“ fort, bei der die Band in den vergangenen Monaten bereits über 100 Mal auf den Bühnen dieser Welt stand. Neben den Terminen in München und Düsseldorf wurden einige weitere Auftritte von Coldplay 2024 angekündigt. Im offiziellen Instagram-Account findet man alle neuen Konzert-Daten für die Tour-Termine in Europa im kommenden Jahr:

Beim Vorverkauf solltet ihr euch nur an die öffentlichen und seriösen Stellen halten. Vorsichtig solltet ihr vor allem bei Anbietern wie Viagogo oder Ticketbande sein. Hier findet man zwar oft auch noch Tickets, obwohl Konzerte offiziell als „ausverkauft“ gelten, allerdings handelt es sich um Plattformen für Zweitanbieter.

Das heißt, es werden von den Veranstaltern keine Ticket-Kontingente zur Verfügung gestellt, sondern Karten angeboten, die bereits im Umlauf sind. Bei diesen Plattformen haben Fans immer wieder Probleme, zum Beispiel durch überhöhte Preise oder ungültige Tickets. Bands wie Rammstein und Die Ärzte, aber auch Festival-Betreiber, etwa von Wacken, warnen sogar vor Viagogo und verbieten den Ticket-Handel für eigene Konzerte über solche Anbieter. Auf der sicheren Seite seid ihr, wenn ihr in der kommenden Woche ab Dienstag versucht, beim offiziellen Ticket-Vorverkauf Eintrittskarten für die anstehenden Coldplay-Konzerte 2024 zu bestellen.

