Comeback für Avengers 5: Disney zeigt wahres Level an Verzweiflung

Es ist kein Geheimnis, dass das Marvel Cinematic Universe schon bessere Zeiten gesehen hat. Um den nächsten Flop an den Kinokassen zu vermeiden, greift Disney für Avengers 5 jetzt auf die letzte Trumpfkarte zurück und bringt einen großen Star zurück.

Avengers 5: Robert Downey Jr. ist zurück

Superheldenfilme von Marvel galten lange Zeit als garantierte Kino-Hits. Jetzt befindet sich der Medien-Riese schon seit einer Weile im freien Fall. Für Avengers 5 können sich Marvel und Mutterkonzern Disney allerdings nicht auf Ryan Renolds und Hugh Jackman verlassen. Stattdessen soll Robert Downey Jr. es wieder richten.

Während der diesjährigen Comic-Con holen Marvel und Disney den Iron-Man-Star zurück auf die Bühne. Kehrt Tony Stark also zurück von den Toten? Nicht wirklich. Stattdessen wird der 59-Jährige in die Rolle von Dr. Doom schlüpfen, einer der größten Bösewichte der Fantastic Four und ein Charakter, der sogar noch häufiger eine Maske trägt als Iron Man. Voraussichtlich handelt es sich also um einen neuen Tony Stark aus einem Paralleluniversum.

Disney holt Endgame-Regisseure zurück

Passend zum Bösewicht wird Avengers 5 auch den Namen Doomsday tragen. Der ganze Film musste radikal umgeschrieben werden, nachdem Marvel Jonathan Majors in seiner Rolle als Megaschurke Kaan gefeuert hatte. In der Gerüchteküche wurde sogar über eine Wiederauferstehung von Thanos gemunkelt.

Neben kehren auch die Anthony und Joe Russo zurück, um bei Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars Regie zu führen. Die Brüder haben bereits viel Erfahrung mit Marvel. Immerhin sind sie für Avengers: Infinity War und Endgame und damit für den absoluten Höhepunkt des MCUs verantwortlich.

Auch Captain America bekommt einen neuen Auftritt im MCU:

