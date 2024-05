Comeback für PS5-Flop? Sony gibt noch nicht auf

Tech-Riese Sony verlässt sich für seine Gaming-Ambitionen zum größten Teil auf die PlayStation 5. Die Konsole hat in den letzten Jahren allerdings noch einige Gadgets spendiert bekommen, die mal mehr und mal weniger erfolgreich waren. Einer der schlimmeren Flops wird allerdings noch nicht aufgegeben.

PlayStation: Sony stellt neue VR-Spiele vor

VR und Gaming wollen einfach nicht wirklich zusammenpassen. Die Technik ist alles andere als neu, doch die Spiele bedienen weiterhin nur eine sehr kleine Nische. Das musste zuletzt auch Sony mit der PSVR2 lernen. Erst im März 2024 hat der PlayStation-Hersteller die Produktion der Brille pausiert, weil einfach nicht genügend Exemplare verkauft wurden.

Besitzer der PSVR2 bekommen jetzt immerhin zwei neue Spiele spendiert. Während des neuen State-of-Play-Streams wurden Skydance’s Behemoth und Alien Rogue Incursion angekündigt – beide exklusiv für die VR-Brille.

Behemoth von Skydance Games schickt euch in eine verschneite Fantasy-Welt. Ihr könnt verschiedene Waffen wie Schwerter, Bögen oder Dolche einsetzen, um euch gegen die vielen Feinde zu erwehren. Der Trailer legt dabei besonderen Fokus auf das Parieren gegnerischer Schwertattacken. Gleichzeitig könnt ihr an vielen Stellen auch die Umgebung einsetzen und so Feinde beispielsweise von einer Brücke stoßen oder in eine Stachelfalle werfen. Skydance’s Behemoth soll im Herbst 2024 erscheinen.

Schaut euch hier den Trailer an:

Skydance’s Behemoth: Gameplay-Trailer

PSVR2: Alien trifft VR

Auch Horror-Fans mit einer PSVR2 können sich auf ein neues Spiel freuen. Alien Rogue Incursion führt euch zurück ins beliebte Sci-Fi-Universum. Der Trailer verrät noch nicht viel, zeigt aber genau das, was ihr euch bei den Worten „Alien“ und „VR“ bereits denkt. Ihr schleicht also durch die dunklen Gänge eines verlassenen Raumschiffes, bis schließlich der Xenomorph auftaucht. Im Weltall hört euch vielleicht niemand schreien, aber in eurem Wohnzimmer schon. Alien Rogue Incursion soll 2025 erscheinen.

Schaut euch hier den Teaser-Trailer an:

Alien Rogue Incursion: Gameplay-Trailer

Trotz des mittelmäßigen Erfolgs hat Sony die PSVR 2 also nicht vergessen. In Zukunft könnten wohl auch Nicht-PS5-Besitzer mit den Spielen Spaß haben. Sony arbeitet aktuell daran, das Gadget auch auf den PC zu bringen.