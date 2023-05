Spektakuläre Serien-Comebacks sind aktuell in aller Munde – so manche abgeschlossene Erfolgsserie bekommt derzeit eine neue Chance. Ganz neu dazu gesellt sich nun die beliebte Dramedy Weeds, die nach 11 Jahren ebenfalls zurückkehren soll.

Bevor Showrunnerin Jenji Kohan mit der Netflix-Serie Orange Is the New Black Erfolge feiern durfte, konnte sie ihr Talent als Serien-Schöpferin bereits mit der Serie Weeds unter Beweis stellen und einige Auszeichnungen abstauben. Nun soll die Drogen-Dramedy 11 Jahre nach ihrer letzten Staffel vor einem überraschenden Comeback stehen.

Weeds: Dramedy könnte neue Staffel erhalten

Laut einem Bericht von Deadline befindet sich die amerikanische Plattform Showtime in Gesprächen mit Hauptdarstellerin Mary-Louise Parker über eine Rückkehr für eine neue Staffel der Erfolgsserie Weeds. Parker soll demnach auch als Executive Producer für die Fortsetzung engagiert werden. Laut dem Bericht soll die Entwicklung aktuell zwar noch in einer sehr frühen Phase stecken, doch das Projekt soll mit Priorität behandelt werden – dementsprechend wäre eine Ausstrahlung bereits im ersten Quartal 2024 möglich. (Quelle: Deadline)

Schaut euch hier den Trailer zur ersten Staffel von Weeds an:

Weeds Staffel 1 - Trailer Englisch

In Weeds spielt Parker die Vorstadtmutter Nancy Botwin, die nach dem plötzlichen Tod ihres Ehemanns ihre Familie finanziell über Wasser halten muss. Dafür beginnt sie, mit Marihuana zu dealen und schlittert im Laufe der 8 Staffeln immer tiefer in die Drogenkriminalität. Die Dramedy weist somit einige Parallelen zu dem AMC-Klassiker Breaking Bad auf, setzt dabei allerdings auf deutlich mehr Humor und liebenswerte, schrullige Charaktere.

Mit Dexter: New Blood, Frasier, Die wilden Neunziger und Wednesday haben sich in den letzten Monaten und Jahren einige altbekannte Serien als Reboot, Fortsetzung oder Spin-Off zurückgemeldet oder stehen kurz davor. Nun könnte sich Weeds also dazugesellen. Der Trend erstreckt sich dabei übrigens auch noch weiter auf erfolgreiche Filme, die demnächst als Serien neu aufgelegt werden sollen – erst vor Kurzem sind beispielsweise geplante Projekte zu Twilight und Galaxy Quest bekannt geworden.

