Auch im Herbst 2021 gelten noch verschiedene Regeln, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Während die Maskenpflicht noch deutschlandweit gilt, gibt es inzwischen in Bundesländern und Regionen verschiedene Regelungen. Falls ihr nicht mehr genau wisst, was bei euch erlaubt ist, hilft euch die App „Darf ich das?“.

Die Maßnahmen, die gegen die Ausbreitung der Coronapandemie helfen sollen, stellen Menschen in der Krise noch vor eine zweite Herausforderung. So stellt sich stets die Frage: Was ist erlaubt? Was nicht?

Je nach Bundesland, Kreis oder einzelnen Stadtgebieten herrschen unterschiedliche Corona-Regeln, die sich auch noch immer wieder ändern. Einen Überblick zu behalten ist nicht so leicht. Die App „Darf ich das?“ zeigt Verordnungen, gesetzliche Bestimmungen und aktuelle Corona-Maßnahmen in eurem Ort.

„Darf ich das?“: App mit aktuellen Corona-Regeln im Überblick

Die App kann kostenlos heruntergeladen werden (Android und iOS):

Darf ich das? Entwickler: InTradeSys GmbH

Einmal gestartet, wählt ihr den Ort aus, für den ihr die aktuellen Corona-Regeln einsehen wollt. Dabei könnt ihr gezielt nach einem Ort suchen oder den Standort per Smartphone bestimmen. Die App speichert mehrere Regionen ab. So habt ihr auch die Regeln im Blick, wenn ihr eine Reise plant und könnt zum Beispiel schnell herausfinden, welche Corona-Regelungen aktuell in Berlin, München und anderen Teilen Deutschlands in ausgewählten Bereichen gelten.

Habt ihr einen Ort ausgewählt, tippt den Eintrag in der Übersicht an, um detaillierte Informationen zu den aktuellen Corona-Bestimmungen zu erhalten.

an, um detaillierte Informationen zu den aktuellen Corona-Bestimmungen zu erhalten. Für das ausgewählte Gebiet zeigt die App die aktuelle Inzidenz sowie die Belegung der Intensivbetten an. Diese Werte werden vor allem herangezogen, wenn es um Verschärfungen oder Lockerungen der Maßnahmen geht.

sowie die Belegung der an. Diese Werte werden vor allem herangezogen, wenn es um Verschärfungen oder Lockerungen der Maßnahmen geht. Im oberen Bereich findet ihr aktuelle Änderungen der Maßnahmen und Regelungen der Corona-Schutzverordnungen des für euch gewählten Gebiets.

und Regelungen der Corona-Schutzverordnungen des für euch gewählten Gebiets. So findet ihr hier schnelle eine Übersicht, wo die Maskenpflicht gilt und wie der aktuelle Stand ist, wenn es etwa um „ 2G/3G “-Vorschriften bei Zugängen zu öffentlichen Orten geht.

“-Vorschriften bei Zugängen zu öffentlichen Orten geht. Scrollt ihr weiter nach unten, könnt ihr Details zu Corona-Maßnahmen in bestimmten Themengebieten auswählen. So lässt sich hier einsehen, welche Abstandsregeln gelten und was man bei Busreisen, in Bars und Kneipen, der Gastronomie und weiteren Gebieten beachten sollte.

App zeigt Corona-Regeln für Gastronomie, Sport und mehr

Die App „Darf ich das“ gibt Informationen zu lokalen Corona-Regeln in diesen Bereichen:

Abstandsregeln

Flughäfen

Bars, Pubs und Kneipen

Biergärten und Außengastronomie

Busreisen

Camping- und Wohnmobilstellplätze

Discotheken und Clubs

Einreisebeschränkungen

Einzelhandel

Ferienwohnungen und Ferienhäuser

Fitness und Breitensport

Freibäder

Freizeitaktivitäten (Indoor und Outdoor)

Freizeitbäder

Freizeitparks

Geführte Touren und Aktivitäten

Gottesdienste

Großveranstaltungen und Events (Kultur, Konzerte und Sport)

Hotels, Pensionen und Jugendherbergen

Hygieneregeln / Landesverordngungen

Kino

Kleinkunst und Kultur

Kontaktbeschränkungen

Messen und Kongresse

Museen und Ausstellungen

Private Hochzeit-, Geburtstags- oder sonstige Familienfeiern

Privatunterkünfte

Restaurants, Cafés und Gaststätten (Innengastronomie)

Schulen

Tagungen und Meetings

Theater und Oper

Verkehr

Wellnes, Kosmetik und Körperpflege

Zoos / Tierparks / Botanische Gärten

Falls euch nur bestimmte Themen interessieren, könnt ihr diese für den Schnellzugriff markieren. Öffnet hierfür links das Menü und tippt auf die Option „Meine Themen“. Fügt dann die Bereiche oben hinzu, für die ihr schnell die aktuellen Corona-Regeln in der App sehen wollt.

Fazit: Diese App kennt alle aktuellen Regeln und Gesetze gegen Corona

Wer wissen will, ob er aktuell ungeimpft ins Fitness-Studio darf oder wie die Regeln in der Gastronomie in seinem Ort aussehen, findet mit „Darf ich das“ den passenden Helfer. Die App liefert aktuelle Corona-Maßnahmen auf einen Blick, sodass ihr euch nicht durch die meist umständlich formulierten Verordnungen für euer Bundesland oder euren Ort durchwühlen müsst.

Zwar kann man nach den unterschiedlichen Bestimmungen zu Öffnungszeiten, Sperrstunden und Quarantäneregelungen auch einfach im Web suchen, demgegenüber hat die App jedoch einen entscheidenden Vorteil: Sie macht die Informationen auf gleich zwei Wegen zugänglich. Man kann einerseits nach einer bestimmten Region oder einer Stadt suchen (und erhält nebenbei auch den aktuellen Inzidenzwert), man kann andererseits aber auch nach Themengebieten filtern. Auf diese Weise lässt sich dann schnell bestimmen, wo etwa Fitnessstudios und Kinos (wieder) geöffnet sind.

Orte und Themen lassen sich außerdem zu einer eigenen Liste hinzufügen, die man besser im Auge behalten kann. Gibt es Neuigkeiten für Orte, die in dieser Liste hinterlegt sind, werden diese hervorgehoben Alle Daten hält die App automatisch auf dem neuesten Stand – sie aktualisiert sich jeweils beim Programmstart, heißt es in der App-Store-Beschreibung. Ein ähnlicher Funktionsumfang könnte bald in der „Corona-Warn-App“ integriert werden. Bis dahin ist „Darf ich das?“ die schnellste Anlaufstelle, um zu erfahren, was ihr im anstehenden Corona-Herbst machen dürft und wo Einschränkungen gelten.