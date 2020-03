Coronavirus auf YouTube: So geht die Videoplattform mit der Situation um

Der Coronavirus hat die Welt fest im Griff. Veranstaltungen werden abgesagt, Ausgangssperren ausgerufen – selbst das Netz scheint der Belastung in einigen Ländern nicht standhalten zu können. Auch auf der Videoplattform YouTube ist die neuartige Krankheit gerade der neue Trend – und genau deswegen hat man sich dazu entschlossen, einige Maßnahmen zu ergreifen.

Egal ob in den Nachrichten, beim Gespräch mit Freunden oder im Netz – ein Thema beherrscht gerade das aktuelle Tagesgeschehen: das Coronavirus. Auch auf YouTube ist der Erreger gerade das Gesprächsthema #1. Zahlreiche Content Creator erstellen Videos, die sich damit auseinandersetzen – mal mehr und mal weniger professionell.

Doch damit die Zuschauer nicht durch Videos mit Falschinformationen gefährdet werden, hat YouTube seine Richtlinien verschärft und greift noch härter durch, wenn um das Löschen von Videos geht, wie ein aktueller Tweet der Videoplattform zeigt:

With fewer people to review content, our automated systems will be stepping in to keep YouTube safe. More videos will be removed than normal during this time, including content that does not violate our Community Guidelines.

We know this will be hard for all of you.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) March 16, 2020