Die Krisensituation rund um das Coronavirus hält weiter an. Zahlreiche Anbieter und Unternehmen sind darauf bedacht, die Ausbreitung der Krankheit weitestgehend einzuschränken, und stellen deswegen mitunter ihren Betrieb ein. Auch ein bekannter E-Roller-Verleiher musste nun eine folgenschwere Entscheidung treffen.

Coronavirus bei Lime: E-Scooter-Anbieter stellt seinen Betrieb vorerst ein

Der bekannte Anbieter von Elektrorollern Lime macht dich – zumindest vorerst. Das geht aus einer offiziellen Meldung des Unternehmens hervor. Der Grund für die Entscheidung liegt auf der Hand: das Coronavirus. Das dürfte für das noch recht junge kalifornische Unternehmen ein harter Schlag sein – schließlich wurde Lime erst im Sommer 2017 gegründet. In folgenden Ländern stellt der Anbieter vorübergehend seinen Betrieb ein:

Belgien

Brasilien

Bulgarien

Kanada

Chile

Dänemark

Deutschland

Tschechien

Finnland

Frankreich

Griechenland

Groß Britannien

Israel

Italien

Norwegen

Österreich

Polen

Portugal

Rumänien

Spanien

Schweden

Schweiz

Ungarn

USA

In den Vereinigten Arabischen Emirate, Neuseeland, Australien und Südkorea will man den Betrieb hingegen weiterhin fortsetzen.

Lime: Das rät der E-Roller-Verleiher seinen Kunden

In der offiziellen Mitteilung erklärt Lime zudem, was das Unternehmen zusätzlich für Anstrengungen unternimmt, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. So sei etwa die Frequenz der Reinigung der E-Roller erhöht worden. Zudem setzt man auf noch bessere Methoden, um alle Bestandteile, mit denen die Kunden in Kontakt kommen könnten, zu desinfizieren.

Auch die Mitarbeiter des Unternehmens sind dazu angewiesen, während der Arbeitszeit stets Handschuhe zu tragen und sich ihre Hände regelmäßig zu waschen. Lime versichert zudem, dass man den Portalen diverser Gesundheitsorganisationen folgen würde, um möglichst schnell Änderungen vornehmen zu können, sollte sich etwas an der Lage ändern.

Lime rät seinen Kunden zudem dazu, die E-Scooter vor der Benutzung mit Desinfektionsmittel zu reinigen, während der Fahrt Handschuhe zu tragen und die Hände vor und nach der Fahrt zu waschen.