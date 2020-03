Das Coronavirus wurde von der WHO mittlerweile zur Pandemie erklärt und man soll den Kontakt mit anderen Menschen auf ein Minimum reduzieren. Doch wie weit hat sich das Virus in Deutschland bereits verteilt? Eine Webseite trackt alle Infektionen und zeigt diese auf einer Karte an, sodass man einen guten Überblick darüber bekommt, wo das Coronavirus bereits nachgewiesen wurde.

Coronavirus: Karte zeigt Ausbreitung in Deutschland

Die Medien sind voll davon. Mittlerweile wurden auch die ersten Todesfälle durch das Coronavirus in Deutschland bestätigt. Weltweit sind es viel mehr Menschen, die sich bereits angesteckt und daran verstorben sind. Ausgebrochen ist das Virus in China und hat sich von dort aus in vielen Teilen der Welt verbreitet. Wo genau, zeigt die Karte, die von der John Hopkins University online gestellt wurde und gepflegt wird. Dort erfahrt ihr immer relativ zeitnah, wie der aktuelle Stand aussieht.

Die Karte zur Ausbreitung des Coronavirus wird mit der Zeit häufiger geteilt und könnte aufgrund der hohen Auslastung nicht immer sofort zur Verfügung stehen. Schon jetzt gibt es teilweise Probleme mit der Erreichbarkeit. Die Webseite ist zudem für die Betrachtung an einem PC optimiert. Auf dem Handy ist die Darstellung sehr schwierig.

Die Karte zur Ausbreitung des Coronavirus zeigt alle wichtigen Daten an, die man aktuell haben möchte. In der linken oberen Ecke die bisher bestätigten Infektionen weltweit, darunter die einzelnen Länder, dann noch eine Grafik, die sehr deutlich die Geschwindigkeit der Ausbreitung zeigt. Auf der großen Karte werden die Infektionen mit dem Coronavirus anhand von roten Punkten dargestellt. Rechts oben die bereits verstorbenen Menschen sowie die Infizierten, die sich erholt haben. Darunter sieht man die Konzentration der Infektionen.

Informationen zum Coronavirus

Damit man nicht unnötig in Panik gerät, sollte man sich nur auf die Informationen verlassen, die geprüft sind. Die Bundesregierung hat eine Webseite gestartet, auf der ihr euch informieren könnt. Weiterhin hat das Robert Koch Institut viele Fragen zum Coronavirus beantwortet. Beim Auswärtigen Amt findet ihr Reisehinweise, falls ihr eine Reise nach China oder andere Länder plant, die mittlerweile sogar Einreisestopps verhängt haben. Alle Informationen werden regelmäßig aktualisiert.