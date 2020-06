Ein langsam aussterbendes Genre sind die lokalen Multiplayer auf allen Plattformen. Zum Glück haben uns Entwickler in der Vergangenheit mit vielen Couch-Koop-Spielen beschenkt. Hier sind ein paar der Besten.

Die Möglichkeiten des Online-Multiplayers können noch so vielfältig geworden sein, doch manche Videospiel-Erfahrungen können so nicht ersetzt werden.

Den Ausdruck im Gesicht eines Freundes, der von purem Entsetzten zu blankem Hass wechselt, wenn ihr kurz vor der Ziellinie der blaue Panzer trifft, findet ihr online einfach nicht, sondern nur lokal mit Mario Kart. Ein ähnlicher Test für die Freundschaft ist natürlich Super Smash Bros. auf den Plattformen von Nintendo.

Es muss aber natürlich nicht immer gegeneinander gehen, viele kooperative Spielen laden ein, gemeinsam Herausforderungen zu meistern. So zum Beispiel Portal 2, das euch auch noch zum Lachen bringt.

In dieser Bilderstrecke findet ihr jede Menge Spiele für spaßigen Couch-Koop:

Die Liste kann natürlich noch weiter gehen. Welches Spiel ist euer Favorit in Sachen lokaler Multiplayer? Welches Spiel gehört unbedingt in diese Liste? Schreibt es uns in die Kommentare.