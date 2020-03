COVID-19: Resident Evil 3 Remake erwartet mögliche Lieferengpässe

Ihr wollt euch RE3 Remake digital kaufen? Dann seid ihr nicht betroffen. Habt ihr jedoch eine physische Version vorbestellt oder liebäugelt damit, könntet ihr womöglich ein paar Tage länger warten müssen.

Wie Capcom in einer offiziellen Nachricht mitteilt, könnte es zu Lieferverzögerungen bei Resident Evil 3 Remake kommen: Durch die weltweite Ausbreitung des Coronavirus kommt es in Europa zu Engpässen bei Lieferungen; ausgeschlossen sind dabei auch nicht physische Kopien von Spielen:

Please take a moment to read this message. pic.twitter.com/0OBBAbzAej

— Capcom UK (@Capcom_UK) March 26, 2020