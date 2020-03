Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet sich und bittet alle, Videospiele zu spielen, anstatt nach draußen zu gehen – unter dem Hashtag #PlayApartTogether. Im Zuge der Coronavirus-Pandemie werden mit dieser Aktion besondere Events, Belohnung und Spiele angeboten, unterstützt von führenden Entwicklern in der Industrie.

Gemeinsam mit der WHO schließen sich Entwickler und Publisher aus der Videospielindustrie zusammen – unter einem Banner: #PlayApartTogether. Die Aktion soll Spieler und Nicht-Spieler dazu ermuntern, eingemummelt vor PC oder Konsole zu bleiben, anstatt sich nach draußen zu begeben. Grund ist natürlich die voranschreitende Covid-19-Pandemie, in der soziale Distanz immer wichtiger wird:

