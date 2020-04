CS:GO: Indischer Nachrichtensender verwendete Theme Song für Breaking-News

CS:GO ist in Indien gerade ein großes Thema. Nicht etwa, weil es weltweit gespielt wird, sondern weil ein lokaler Nachrichtensender einen Beitrag über das Corona-Virus vermutlich aus Unwissenheit mit dem Theme Song des Spiels untermalte.

Soziale Distanzierung und Isolation infolge der Coronavirus-Pandemie haben dazu geführt, dass viele Spiele und Websites rekordverdächtige Nutzerzahlen verzeichnen, denn jeder sucht derzeit nach Dingen, mit denen man sich ablenken kann. Der Online-Taktik-Shooter CS:GO hat deshalb während der letzten Wochen den Rekord von einer Million gleichzeitiger Nutzer gebrochen. Dementsprechend viele kennen den Theme Song des Spiels, den man überraschenderweise während der Nachrichten über das Virus wiedererkannte.

Man möchte einfach mal an etwas anderes denken.

Nachrichten der besonderen Art

Die Nachrichten sind derzeit voll mit der weltweiten Pandemie, schließlich sollen Bürger und Bürgerinnen auf dem Laufenden gehalten werden. Zahlreiche Sendungen berichten über den aktuellen Stand der Dinge – so auch in Indien.

Eine Sendung stach allerdings kürzlich heraus, denn die Macher haben sie, vermutlich aus Unwissenheit, mit dem dramatischen Theme Song von CS:GO untermalt. Die Seite talkesport veröffentlichte dazu ein kleines Video.

