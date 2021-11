Letzte Chance für alle, die bei Lidl noch die letzten Black-Friday-Schnäppchen abräumen wollen: Bis Cyber Monday, den 29.11., hat der Discounter noch beliebte Produkte massiv im Preis gesenkt. GIGA gibt einen Überblick der besten Schnäppchen zur Cyberweek bei Lidl.

Lidl Black Friday & Cyber Monday: Angebote im Preis-Check

Black Friday ist vorbei, doch am Cyber Monday bekommen Schnäppchenjäger nochmal eine Chance, die letzten Schnäppchen abzuräumen. Auch Lidl lässt sich nicht lumpen und lockt in seinem Onlineshop unter dem Motto „Black Week Deals“ mit etlichen Angeboten. Wir haben die Preise genauestens unter die Lupe genommen, sie mit denen anderer Händler verglichen und listen folgend nur die besten Deals für euch.

Mit dem Gutscheincode BW könnt ihr außerdem noch bis einschließlich 29. November die Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro ab einem Mindestbestellwert von 49 Euro sparen.

Top 5 Angebote bei Lidl zum Black Friday & Cyber Monday

Fernseher

Sharp 4T-C65BL2EF2AB 65 Zoll UHD AndroidTV

Sharp 65 Zoll LED-TV für 599 Euro (statt 1.149 Euro): Dieser 65-Zoll-Riese von Sharp verfügt über 4K-Bildauflösung, eingebauten Chromecast, Harman-Kardon-Lautsprecher und lässt sich durch den Google-Assistent via Sprachsteuerung bedienen.

Blaupunkt BA43F4142LEB Fernseher 43 Zoll

Blaupunkt 43 Zoll LED-Fernseher für 219 Euro (statt 599 Euro UVP): Günstiger Full HD Smart TV mit Triple Tuner und Android-Betriebssystem.

Grundig Fernseher 32 VLE 600 - Fire TV Edition

Grundig 32 Zoll Fire TV für 199 Euro (statt 429 Euro UVP): Extrem beliebter Fire TV von Grundig mit FHD-Auflösung und Alexa Sprachassistentin zum absoluten Schnäppchenpreis.

Home-Office

Lenovo D32qc-20

Lenovo Monitor für 199 Euro (statt 349 Euro): 31,5-Zoll-Monitor von Lenovo mit WQHD-Auflösung, 75 Hz und 4 ms Reaktionszeit unter 200 Euro!

Lenovo Chrombook Flex3 CB »82N3000RGE«, 11,6 Zoll

Lenovo Chromebook Flex3 für 259 Euro (statt 379 Euro UVP): 11,6 Zoll-Notebook mit Inte-Celeron-N4500-Prozessor (2,8 GHz Taktfrequenz), 4 GB RAM, 128 GB eMMC 5.1 und Chrome OS.

WD My Passport 2TB

WD My Passport für 58,99 Euro (statt 64,99 Euro): Externe Festplatte mit 2 TB Speicherkapazität und USB 3.0, USB 3.2 Gen 1 und USB 2.0 Anschlüssen.

United Office Aktenvernichter-Papierkorbaufsatz

Aktenvernichter-Papierkorbaufsatz für 12,99 Euro (statt 14,99 Euro): Zum Schreddern von Unterlagen und Dokumenten. Mit automatischer Start/Stopp-Funktion, manuellem Rückwärtslauf zum Lösen von Papierstau und 2 LED Indikationsleuchten für Betrieb und Überhitzungsschutz.

Smart Home

Silvercrest Tür Fensterkontakt Zigbee Smart Home

Smarter Fensterkontakt für 9,99 Euro (statt 12,99 Euro): Smarter Alarm für Türen und Fenster. Kompatibel mit Zigbee, Alexa, Hornbach Gateway, Phillips Hue.

Livarno Lux Starter Kit Gateway mit Lichtfarbensteuerung, Zigbee Smart Home

Smartes Starter-Set für ein Lichtsystem für 49,99 Euro (statt 54,99 Euro): Starter-Set mit Helligkeit und Weißlicht-Farbton. Via Lidl-App oder Sprachsteuerung in Verbindung mit dem Lidl Gateway steuerbar. Inkl. Fernbedienung, Montagematerial und Lithiumbatterie (Fernbedienung).

Küche & Haushalt

Tefal Optigrill »GC705D«, 2000 W

Tefal Optigrill für 84,99 Euro (statt 229,99 Euro UVP): Beliebter Kontaktgrill mit 2000 Watt Leistung, automatische Anpassung der Grilltemperatur und Grillzyklen je nach Dicke und Art des Grillguts, 6 voreingestellte Grillprogramme: Burger, Geflügel, Sandwiches, Würstchen, Steaks und Fisch.

Philips kabelloser Akku-Staubsauger 4000 Series XC4200/01

Philips kabelloser Akku-Staubsauger für 149 Euro (statt 289,99 Euro UVP): Dyson-Alternative für Hartböden zum Schnäppchenpreis

Krups Kaffeevollautomat EA 815

Krups Kaffeevollautomat EA 815 für 279 Euro (statt 729,99 Euro): Mit 3-stufigem Metall-Kegelmahlwerk und 1.450 Watt für schnelle Zubereitung von Cappuccino, Espresso, geschäumter Milch, Heißwasser, Kaffee, Latte Macchiato und Milchkaffee.

Sodastream Wassersprudler Easy, mit Kunststoffflasche

Sodastream Easy für 44,99 Euro (statt 99,90 Euro UVP): Beliebter Wassersprudler inkl. PET-Flasche und CO2-Zylinder.

Alles Wissenswerte zum Black Friday in nur 1 Minute zusammengefasst:

Was ist der Black Friday eigentlich?

Am 26.11.2021 findet in den USA und mittlerweile auch hierzulande, der sogenannte Black Friday 2021 statt. An diesem Tag liefert sich der Handel regelrecht eine Rabattschlacht mit den besten Angeboten des Jahres. Kurz darauf folgt der ursprünglich von Amazon initiierte Cyber Monday mit weiteren Aktionen, die sich weitestgehend jedoch nur online abspielen. Auch Lidl nimmt seit einigen Jahren an der Aktion teil.

