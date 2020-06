Eigentlich sollte Cyberpunk 2077 im September erscheinen, doch CD Projekt Red muss den Termin erneut nach hinten verschieben. Das gab das Studio offiziell über Twitter bekannt.

Allzu lang müssen Fans sich allerdings nicht gedulden. Statt am 17. September 2020 soll das Spiel am 19. November 2020 erscheinen. Grund ist der Perfektionismus des Studios, den Fans durchaus wertschätzen.

Außerdem gibt das Studio an:

Wir können uns aber wohl bald auf ein paar visuelle Eindrücke freuen, denn nach der Ausstrahlung von Night City Wire am 25. Juni, dürfen erste Previews des Spiels veröffentlicht werden.

Originalbeitrag vom 16. Januar 2020 um 19:47 Uhr:

Gestern gab das Team von CD Projekt RED bekannt, dass der Release von Cyberpunk 2077 ein paar Monate nach hinten geschoben wird. Das Spiel benötige wohl noch etwas Feinschliff. Aufgrund dessen verschiebt sich allerdings auch der Multiplayer, der nun vermutlich erst 2022 erscheint.

Der Release von Cyberpunk 2077 wurde von April auf September verschoben. Das Team benötige noch etwas Zeit, da es den Fans am Ende ein „fertiges Meisterwerk“ präsentieren möchte. Im Rahmen einer Q&A-Session, die nach der Ankündigung stattfand, wurde klar, dass sich dadurch allerdings auch die Multiplayer-Komponente verschiebt.

Die gute Nachricht ist, dass der neue Erscheinungstermin von Cyberpunk 2077 so gut wie sicher ist:

Cyberpunk 2077 ist eins der sehnlichst erwarteten Spiele dieses Jahres und im April hätte die lange Wartezeit ein Ende gehabt. CD Projekt Red gab nun allerdings bekannt, dass sie den Release um einige Monate nach hinten schieben müssen.

Über den offiziellen Twitter-Account veröffentlichte das Studio die Schreckensnachricht, dass der Release vom Open-World-Rollenspiel Cyberpunk 2077 deutlich nach hinten geschoben werden muss. Der Grund ist ganz einfach, so benötige das Spiel einfach noch etwas Feinschliff.

Bei Cyberpunk 2077 wird es hoffentlich nicht so.

Das Spiel sei jetzt schon in einem guten Zustand, heißt es, es gebe allerdings noch einiges zu tun, damit der Titel am Ende perfekt ist:

Der Release von Cyberpunk 2077 wird vom 16. April auf den 17. September 2020 verschoben. Vorerst bleibt es ein Singleplayer, soll später aber auch als Multiplayer fungieren.

