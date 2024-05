Cyberpunk 2077 ist endlich wirklich fertig: CD Projekt Red setzt neuen Kurs

Cyberpunk 2077 hat eine beeindruckende Comeback-Story hinter sich. Dafür haben die Entwickler bei CD Projekt Red hart gearbeitet. Jetzt ist das Spiel aber wohl endlich richtig wirklich komplett fertig.

CD Projekt Red ist mit Cyberpunk 2077 fertig

Cyberpunk 2077 ist jetzt schon mehr als drei Jahre alt. Die Release-Version hatte mit gewaltigen Problemen zu kämpfen. Besonders die PS4 und Xbox One kamen mit der offenen Welt kaum zurecht. Auch abseits der technischen Aspekte hatten viele Spieler den Eindruck, dass das Rollenspiel einfach noch nicht fertig ist.

Mit zahlreichen kostenlosen Updates und einem großen DLC konnte Entwickler CD Projekt Red das Blatt aber doch noch wenden. Inzwischen sind sich Fans einig, dass Cyberpunk 2077 richtig gut ist. Die kürzlich abgegebenen Reviews auf Steam fallen sogar zu 94 Prozent positiv aus (Quelle: Steam).

Auch CD Projekt Red scheint mit dem Spiel jetzt erstmal zufrieden zu sein. Eine Grafik in einem Quartalsbericht zeigt, wie viele Entwickler gerade an den verschiedenen Projekten des Studios arbeiten. Dabei wird der Februar 2024 mit dem April verglichen. Während im Februar noch 17 Entwickler für das Projekt abgestellt waren, arbeitete im April niemand mehr an dem Rollenspiel.

Bildquelle: CD Projekt Red

Womöglich braucht Cyberpunk 2077 ab und an immer mal wieder Entwickler, um sich um Kleinigkeiten zu kümmern. Im Großen und Ganzen macht CD Projekt Red damit aber klar, dass jetzt eine neue Ära anbricht.

So gut kann Cyberpunk 2077 aussehen:

Neue Pathtracing-Demo von Cyberpunk 2077

Was kommt nach Cyberpunk 2077

CD Projekt Red konzentriert sich jetzt auf neue Projekte. Mit 407 Entwicklern liegt der Fokus klar auf dem Projekt namens Polaris. Die Bedeutung hinter dem Codenamen ist bereits bekannt. Er steht für den nächsten Teil der The-Witcher-Reihe, die aktuell beim polnischen Studio entsteht. Bei Projekt Hadar handelt es sich ebenfalls ein Spiel in dem Fantasy-Universum.

Fans von düsteren Straßen und Neonlicht gehen aber auch nicht leer aus. Unter dem Codenamen Orion arbeiten immerhin 56 Entwickler am Nachfolger zu Cyberpunk 2077.

