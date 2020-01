Cyberpunk 2077: Keanu Reeves gibt's bald als Actionfigur

Nur noch wenige Monate, dann können wir endlich V durch die Welt von Cyberpunk 2077 steuern und Johnny Silverhand (Keanu Reeves) in Aktion erleben. Bis dahin könnt ihr euch die Wartezeit etwas mit offiziellen Action-Figuren versüßen.

Action-Figuren gibt es in allen möglichen Formen, Farben und Versionen, doch Cyberpunk 2077-Fans können sich nun über offizielle Figuren aus dem Spiel freuen. Das Unternehmen McFarlane Toys unterschrieb einen dreijährigen Vertrag mit CD Projekt Red und sicherte sich so die Rechte, an lizenzierten Figuren.

Es kommt auf die Größe an

Beim ersten Set handelt es sich um eine Figur vom männlichen Protagonisten V und gleich zwei von Johnny Silverhand (Keanu Reeves). Die Preise hängen hier von der Größe der Figur ab. V und die Erste von Silverhand überzeugen mit handlichen 18 Zentimetern und kosten 24,99 US-Dollar.

Bei der zweiten Figur von Johnny Silverhand handelt es sich mehr um eine Art Statue. Zu sehen ist sie mit schwarzer Gitarre, doch weitere Items sollen das Ganze abrunden. Die Figur ist mit rund 30 cm größer als die anderen und schlägt mit 39,99 US-Dollar zu Buche.

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 und wird für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein. Wer freut sich genauso wie wir auf dieses Spiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.