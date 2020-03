CD Projekt Red hat ein Wallpaper zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht und zeigt damit offensichtlich den Alltag von Protagonist V in Night City. Das Bild verrät zusätzlich so einige kleine Details zum Spiel.

Die Fans müssen sich noch etwas gedulden, bis Cyberpunk 2077 im September offiziell erscheint. Um die Wartezeit etwas zu versüßen, veröffentlichte CD Projekt Red nun ein neues Wallpaper. Dieses kann man sich auf der offiziellen Webseite in verschiedenen Größen herunterladen und zeigt eine wohl typische Szene in Night City.

Noch müssen Fans sich ein paar Monate gedulden.

Vollgepackt mit kleinen Details

Das veröffentlichte Wallpaper zeigt Protagonist V in einer U-Bahn, während ein Haufen Bewohner Night Citys von Männern des Arasaka-Megakonzerns in Schach gehalten werden. V sieht ziemlich entspannt aus für einen Kerl, der gerade jemanden erschossen hat. Seine Waffe in der Hand und das Blut an den Schuhen lassen das zumindest vermuten.

Die tote Person trägt eine Anzughose und Lacklederschuhe, was darauf hindeutet, dass er selbst hochrangig war. War V auf einer Mission, um ihn zu töten, oder sollte er seinen Aktenkoffer stehlen? Man weiß es nicht. Möglich, dass die Situation im Spiel selbst aufgelöst wird.

Auch für Fans, die es lieber etwas ruhiger mögen, wartet ein Wallpaper. Dieses zeigt die weibliche Form von V mit einem entzückenden Origami-Einhorn.

Cyberpunk 2077 erscheint am 17. September 2020 für PC, PS4, Xbox One und Google Stadia.