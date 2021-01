Jahrelang haben Fans auf Cyberpunk 2077 gewartet, für viele konnte das Spiel den Ansprüchen jedoch nicht gerecht werden. Neben zahlreichen Bugs, Performance-Problemen und weiteren Fehlern fehlt es einigen Spielern auch an simplen Funktionen. Ein Modder erfüllt nun vielen Spielern einen großen Wunsch.

Cyberpunk 2077 Facts

Neue Mod für Cyberpunk 2077: Endlich in Third-Person durch Night City streifen

Der Release von Cyberpunk 2077 liegt mittlerweile fast einen Monat zurück, die Wogen hat CD Projekt Red bislang aber immer noch nicht glätten können. Besonders auf den Last-Gen-Konsolen hat das Rollenspiel noch mit argen Performance-Problemen zu kämpfen, doch auch alle anderen Plattformen kämpfen mit Bugs und Fehlern jedweder Art.

Zudem scheint es dem Spiel an allen Ecken und Enden an Features zu fehlen. So ist es zum Beispiel nur dank einer Mod möglich, auch nach der Charaktererstellung nachträglich sein Aussehen zu verändern.

Was vielen Spielern ebenfalls fehlt, ist ein Third-Person-Modus, wie man ihn beispielsweise von Skyrim kennt. Hier kann eine Mod von Jelle Bakker helfen. Nach deren Installation habt ihr fortan die Möglichkeit, auch in der Third-Person-Perspektive durch Night City zu streifen:

Neue Kamera-Perspektive in Cyberpunk 2077: Mod kämpft noch mit Problemen

Im Video gut zu sehen: Die Mod ist alles andere als final – nimmt sich also ein Beispiel am Hauptspiel. Aktuell gibt es noch zahlreiche Probleme, die sich vor allem beim Benutzen von Waffen bemerkbar machen. So gibt es etwa keine Möglichkeit, um mit Schusswaffen richtig zu zielen. Auch die Animationen beim Ziehen von Katana, Scharfschützengewehr und Co. wirken noch recht ungelenk. Kein Wunder: Schließlich hatte CD Projekt Red anscheinend auch nie eine Third-Person-Perspektive geplant – in der Ego-Ansicht fallen die fehlerhaften Animationen schließlich nicht auf.

Cyberpunk 2077 (PC)

Wir haben die wichtigsten Fakten zu Cyberpunk 2077 für euch zusammengefasst:

Um die Mod selber benutzen zu können, geht ihr wie folgt vor:

Ladet euch über Nexus Mods die Software „Cyber Engine Tweaks“ herunter und installiert sie.

Ladet anschließend die Mod „JB - TPP MOD WIP third person“ herunter. Achtet beim Download darauf, dass ihr die richtige Datei auswählt. Je nachdem ob euer Spielcharakter männlich oder weiblich ist, müsst ihr eine andere herunterladen.

Entpackt die heruntergeladene ZIP-Datei in den Spieleordner „\Cyberpunk 2077\bin\x64“.

Danach solltet ihr in der Lage sein, über die Taste „B“ die Kamera-Perspektive zu ändern. Dabei stehen euch aktuell 4 unterschiedliche Einstellungen zur Auswahl. Die Mod ist ausschließlich auf dem PC verfügbar.