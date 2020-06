Cyberpunk 2077 befindet sich bereits seit mehreren Jahren in Entwicklung und allein in den letzten zwei Jahren hat das Spiel unglaubliche Verbesserungen durchgemacht. Ein Vergleichs-Video zeigt die Unterschiede.

Inzwischen befindet sich Cyberpunk 2077 seit rund vier Jahren in der Entwicklung und seit der Demo, die im Jahr 2018 auf der E3 gezeigt wurde, hat sich das Spiel stark verändert. Da die Entwickler von CD Projekt Red als Perfektionisten bekannt sind, ist das keine Überraschung.

Bis November müssen wir uns noch gedulden, doch das könnte helfen.

Cyberpunk 2077: Offensichtliche Änderungen

In dem veröffentlichten Vergleichs-Video gibt es zahlreiche Unterschiede zu erkennen. Das Offensichtlichste sind hier allerdings das Licht und die Farben, die dem Spiel eine größere Tiefe und mehr Realität verleihen. Doch auch an der Grafik wurde geschraubt und Charaktermodelle verändert, so wurde zum Beispiel der Night City-Polizist komplett überarbeitet.

