Erinnert ihr euch an Star Wars: Maverick? Oder auch Projekt Maverick genannt, eine Star-Wars-IP, die neben einem Nachfolge zu Star Wars Jedi: Fallen Order bei EA in Entwicklung sein soll. Nun, es gibt Neuigkeiten zu Maverick: Einige recht glaubwürdige Leaks deuten daraufhin, dass wir sehr bald mehr über das Spiel erfahren werden.

Star Wars: Project Maverick Facts

Habt ihr jemals von Jeff Grubbs Summer Game Mess gehört? Nein? Nun, zur Aufklärung: Jeff Grubb ist ein Videospiel-Journalist, der vornehmlich für das Magazin GamesBeat schreibt – und euch auch auf Twitch mit diversen Inhalten unterhält. Er gehört zu jenen Menschen, die sich bereits seit Jahren ihren Weg im Netz des Spielejournalismus spinnen, und so auch diverse Verbindungen zu Entwicklern, Leakern und anderen „wichtigen“ Personen aufgebaut haben.

Am 11. Mai nun hat Jeff Grubb auf seinem Twitter-Kanal eine Art Leak-Rätsel veröffentlicht: Diverse Termine versehen mit Hinweisen auf Neuankündigungen und Events, die wir einzig entschlüsseln müssen, um herauszufinden, was denn da kommt (einige sind jedoch eklatant offensichtlich). Werft einen Blick darauf:

Mit dem Inside-Xbox-Event am 7. Mai hat er Recht behalten, ebenso wie mit dem 12. Mai – dort hätten Fans das Wort „Birdman“ entschlüsseln müssen, was der Spitzname von Tony Hawk ist. Tada: Am 12. Mai wurden Remastered-Version von Tony Hawk„ Pro Skater 1 und 2 angekündigt. Gerissen!

Nun, was heißt denn also „Mel Gibson Picture“ in Verbindung mit dem 2. Juni? Gibt es ein Mel-Gibson-Spiel?! Vielleicht; vielleicht ist aber auch Mel Gibsons Film Maverick gemeint, der über drei Ecken und Kanten einen Hinweis auf Star Wars: Maverick geben soll. Es gibt noch mehr Leaks, ganz so undurchsichtig ist die Gerüchteküche in diesem Fall also nicht: Reddit-Nutzer Gregthorntree hat mehrere Twitter-Beiträge von Kontaku-Autor Jason Schreier sowie Grubb gesammelt, die alle dasselbe andeuten: Es gibt ein Star Wars-Spiel, das Maverick heißt; und es wird am 2. Juni angekündigt:

Looks like someone's getting ready to announce a new game: https://t.co/9qBtRH05tY — Jason Schreier (@jasonschreier) May 28, 2020

Hier etwa antwortet Schreier auf einen Tweet vom Entwicklerstudio EA Motive, das – wir ihr unten lesen könnt – an eben jener neuen Star-Wars-IP arbeiten soll. In meinen Augen sind das zu viele Andeutungen, um einfach nur als Zufall abgetan zu werden. Jene Termine, die von Grubb geleakt wurden, können sich aber natürlich noch ändern – wie er selbst bestätigt.

Also, was ist Star Wars: Maverick überhaupt? Entwickler EA Motive haben bereits bei Star Wars: Battlefront 2 mitgwerkelt, und auch Maverick soll Multiplayer-Komponenten enthalten. Dem Bild nach zu schließen, das ihr oben sehen könnt – das mit dem Sternenzerstörer und den X-Wings – wäre ein Weltraumschlachten-Simulator möglich, den ihr online spielen könnt. Aber wer weiß – am 2. Juni wissen wir wahrscheinlich mehr.

Ursprüngliche Nachricht vom 5. März, 14:28 Uhr

Neues Star Wars-Spiel über PlayStation Network geleakt

Ein Twitterbot, der neue Releases und Updates im PlayStation Network überwacht, fand den Eintrag über das noch unangekündigte Star Wars-Spiel. Außer dem Namen des Spiels, Project Maverick, gab es noch ein Bild zu sehen:

Leider wurde der Tweet des Twitterbots mittlerweile gelöscht.

Das Bild zeigt einen einsamen Sternenzerstörer und eine Staffel X-Wings. Schiffe und Bauart lassen auf ein Setting in der alten Trilogie schließen. Die Umgebung sieht allerdings stark nach dem Planeten Mustafa, bekannt aus Star Wars: Episode 3, aus.

Laut Kotaku hat Electronic Arts, die die Rechte für sämtliche Star Wars-Spiele halten, aktuell zwei Spiele für das Franchise in Arbeit. Eines davon soll ein Nachfolger zu Star Wars Jedi: Fallen Order von Respawn werden und ein „kleineres und eher unkonventionelles Projekt“ bei EA Motive. Die haben bereits bei Battlefront 2 als Co-Entwickler gearbeitet und könnten hinter Projekt Maverick stecken.

Über ResetEra erfahren wir noch, dass sich bei dem Spiel um keinen VR-Titel handeln und es eine Multiplayer-Komponente geben soll.

Außer Name und Existenz gibt es aber noch keine gesicherten Informationen. EA hat bisher noch keine Ankündigung gemacht.

Bilderstrecke starten (9 Bilder) Die besten Star Wars-Spiele aller Zeiten

Die Referenz zu Top Gun und Tom Cruise beschäftigt auch in den Foren einige Spieler. Vielleicht handelt es sich ja tatsächlich um ein Spiel über Piloten und Weltraumschlachten? Was für ein neues Star Wars-Spiel würdet ihr euch wünschen? Schreit es in die Kommentare.