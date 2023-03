Dank der Steam-Releases einiger älterer Spiele hat es Ubisoft in den letzten Wochen des Öfteren geschafft, sich einen Platz in den Steam-Charts zu sichern. Nun erklimmt ein weiterer Shooter des Studios erneut die Bestseller-Leiter – und das dürfte vor allem einem fetten Rabatt geschuldet sein.

Far Cry 5 in den Steam-Topsellern: 5 Jahre alter Shooter jetzt für 9 Euro zu haben

Ubisoft scheint gerade einen echten Lauf zu haben – zumindest auf Steam. Nachdem sich das Unternehmen dazu entschloss, seine Ubisoft-Connect- und Epic-Store-Exklusivität aufzulösen und einige seiner Klassiker nachträglich auf Steam anzubieten, konnten sich diverse Spiele noch einmal in den Bestseller-Charts breit machen – darunter etwa Ghost Recon Breakpoint und Watch Dogs: Legion.

Und auch aktuell finden sich recht weit oben drei Spiele von Ubisoft wieder: Anno 1800, Rainbow Six Siege und Assassin’s Creed Valhalla – allesamt stark reduziert. Doch wer noch etwas weiter nach unten scrollt, findet auf dem 19. Platz einen weiteren Shooter von Ubisoft in den Charts: Far Cry 5. Das Open-World-Abenteuer, in dem ihr einer Weltuntergangssekte und ihrem fanatischen Anführer in Montana die Stirn bietet, wird gerade für 8,99 Euro statt 59,99 Euro angeboten – das entspricht einem Rabatt von 85 Prozent.

Der Story-Trailer von Far Cry 5 erklärt euch die Grundzüge der Hintergrund-Story von Far Cry 5:

Für wen lohnt sich Far Cry 5?

Wer Ubisofts Open-World-Formel noch nicht über hat, wird auch mit Far Cry 5 glücklich werden. Der Shooter bietet die bereits bekannte Open-World-Kost und allerlei Nebenquests, um euch für ein paar Wochen solide zu unterhalten (GIGA-Wertung: 8 von 10 möglichen Punkten).

Mehr als einen soliden Feierabend-Shooter sollte hier jedoch keiner erwarten. Far Cry 5 erfindet das Rad in keiner Weise neu und lässt vor allem bei der Story viel Potenzial liegen. Wen das nicht stört, bekommt für 9 Euro jedoch eine geballte Portion Action zum kleinen Preis geboten.