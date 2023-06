Dass irgendwann mal PlayStation-Hits ganz oben in den Steam-Charts stehen würden, hätte vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch kein Gamer erwartet. Doch Sonys PC-Strategie scheint langsam aufzugehen – was vor allem einer aktuell laufenden Rabattaktion für die Uncharted: Legacy of Thieves Collection geschuldet sein dürfte.

Uncharted: The Lost Legacy Facts

Uncharted-Bundle erobert erneut die Steam-Charts

Die Zeiten der reinen PlayStation-Exklusivität sind vorüber. In den letzten Jahren ist Sony vermehrt dazu übergegangen, einige seiner größten PS4- und PS5-Hits auf den PC zu portieren. Returnal, das neue Ratchet & Clank, God of War – sogar die letzten beiden Uncharted-Teile kann man inzwischen auf dem PC spielen.

Letztere haben es jetzt sogar wieder geschafft, sich einen der vorderen Plätze der Steam-Charts unter den Nagel zu reißen. In der Bestseller-Liste belegt Uncharted: Legacy of Thieves Collection einen soliden vierten Platz. Lediglich der Steam-Dauerbrenner Counter-Strike: Global Offensive, der Shooter-Neuling BattleBit Remastered sowie das Steam Deck fahren aktuell noch mehr Umsatz über Steam ein.

Das dürfte vor allem am aktuell laufenden Steam-Sale liegen. Denn das Uncharted-Bundle wird noch bis zum 3. Juli 2023 für 29,99 Euro statt den sonst üblichen 49,99 Euro verkauft. Das entspricht einem Preisnachlass von 40 Prozent.

UNCHARTED™: Legacy of Thieves Collection Naughty Dog LLC

Im Bundle enthalten sind die beiden Uncharted-Spiele Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy. Während ihr in A Thief’s End ein letztes Mal in die Rolle von Nathan Drake schlüpft und mit ihm ein actionreiches Abenteuer erlebt, das euch wieder um die halbe Welt schickt, übernehmt ihr in The Lost Legacy die Rolle von Nathans Ex-Freundin Chloe Frazer, die sich zusammen mit Söldnerin Nadine Ross durch den indischen Dschungel schlägt, um ein Artefakt zu bergen.

Spielszene aus der Legacy of Thieves Collection von Uncharted gibt es im offiziellen Trailer zu sehen:

Trailer für die Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Für wen lohnt sich das Uncharted-Bundle auf Steam?

Wer bereits seine Freude mit den letzten Tomb-Raider-Spielen hatte, wird auch mit den beiden Uncharted-Games seinen Spaß haben. Beide Spiele setzen auf einen Mix aus Kletter-, Rätsel-, Schleich und Shooter-Passagen und sind inszeniert wie Actionfilme aus Hollywood. Gamer erwartet also feinstes Popcorn-Kino am Gamepad.

Für die Hauptgeschichte beider Spiele könnt ihr etwas mehr als 20 Stunden einrechnen, den Großteil davon verbringt ihr in Uncharted 4: A Thief’s End. Für 29,99 Euro lohnt sich der Kauf also auf jeden Fall.

UNCHARTED™: Legacy of Thieves Collection Naughty Dog LLC

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.