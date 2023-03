Wer schon sehnsüchtig auf Diablo 4 wartet, der kann sich die Zeit bis zum Release auch mit einem anderen Action-RPG vertreiben. Die Rede ist von Last Epoch, welches gerade in Windeseile die Steam-Charts erklommen hat.

Last Epoch begeistert Diablo-Fans

Im Bereich Hack and Slay führt wohl kein Weg an der Diablo-Reihe vorbei. Der vierte Teil wird bereits mit Spannung erwartet, erscheint aber erst in einigen Monaten – ganz genau am 6. Juni 2023.

Wer aber bereits heute auf Monster- und Beutejagd gehen will, der sollte sich das Action-Rollenspiel Last Epoch genauer anschauen, welches sich zwar noch im Early Access befindet, aber Steam gerade im Sturm erobert.

Last Epoch Multiplayer Trailer

Wirklich neu ist die Diablo-Alternative nicht, denn die Alpha begann bereits im Spätsommer 2018, aber erst jetzt hat es ein essentielles Feature in das Spiel geschafft und zwar der Multiplayer!

Wer also gerne mit Freunden online zockt, der kann das ab sofort auch in Last Epoch tun.

Last Epoch Eleventh Hour Games

Viel Content für wenig Geld

Das Spiel befindet sich zwar wie bereits erwähnt in der Early-Access-Phase, bietet aber schon jetzt jede Menge Content. Darunter die fünf Grundklassen, sowie 12 von 15 Meisterklassen.

Auch für Endgame-Content wurde bereits gesorgt! Das unterstreichen auch die zahlreichen Steam-Reviews, die das Spiel zwischen 50 und 200 Stunden gespielt haben.

Apropos Reviews, bei der Steam-Community kommt Last Epoch derzeit ziemlich gut an und verzeichnet einen positiven User-Score von 85 Prozent.

Dank dem Multiplayer-Update hat es das Action-RPG sogar in die deutschen Steam-Charts geschafft. Wobei der verhältnismäßig geringe Preis von knapp 34 Euro sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen hat.

Hierbei handelt es sich übrigens um keinen Sale, sondern um den regulären Preis des Spiels. Laut den Entwicklern wird der Preis zum Release im kommenden Sommer auch nicht angehoben.

Ihr müsst also nicht sofort zuschlagen, sondern könnt euch das vielversprechende Rollenspiel auch erstmal nur auf die Wunschliste setzen.