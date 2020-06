In seinen Filmen spielt Danny Trejo eher den Badass, doch der Schauspieler hat auch seine sanfte Seite. In Animal Crossing: New Horizons sammelt er am liebsten Schmetterlinge und fängt Fische.

Animal Crossing: New Horizons ist auch bei Schauspielern sehr beliebt. Diese treffen sich gerne in der Talkshow Animal Talking von Garry Whitta, einem Drehbuchautor, der unteranderem an Star Wars mitgeschrieben hat.

Die Show hat mittlerweile 15 Folgen und ist auf YouTube zu finden. Neben Danny Trejo waren beispielsweise Schauspieler Elijah Wood oder Rapper T-Pain zu Gast. Danny Trejo hat sogar seinen eigenen kleinen Part in der Show bekommen. In Danny„ Diary führt er in der ersten Folge über seine Insel.

Er hat sich seinen eigenen Muscle Beach gebaut, wo er regelmäßig trainiert. Trejo ist aber auch sehr geschäftstüchtig und präsentiert seinen Taco-Stand. Einen solchen Laden besitzt er übrigens tatsächlich in Hollywood. Wer hätte gedacht, dass Danny Trejo ständig Schmetterlinge aus der Hosentasche fliegen?

Bilderstrecke starten (26 Bilder) Animal Crossing - New Horizons: Die 15 beliebtesten Bewohner

Animal Talking ist eine wirklich unterhaltsame Show und hat neben Schauspielern auch Sänger, Autoren und andere interessante Persönlichkeiten auf der Couch. Staffel 1 ist gerade beendet, hoffen wir auf eine Zweite und auch auf mehr von Danny„ Diary.