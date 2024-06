Das aktuell erfolgreichste PS5-Spiel ist eine echte Überraschung

Sony verrät, welche Spiele auf den PlayStation-Konsolen besonders erfolgreich sind. Die Nr 1. auf der PS5 ist dabei eine große Überraschung. Das Piratenabenteuer stammt schließlich vom größten Konkurrenten.

Piraten sind auf der PlayStation 5 hoch im Kurs

PlayStation-Spieler haben aktuell einen Favoriten, der ausgerechnet von den Xbox Game Studios entwickelt wurde. In den PS5-Download-Charts für den Mai steht Sea of Thieves an erster Stelle. Das Piratenabenteuer vom Entwickler Rare dominiert die Topliste sowohl in den USA und Kanada als auch in Europa.

In Sea of Thieves schlüpft ihr alleine oder mit bis zu drei anderen Freunden in die Rolle von Freibeutern in einer offenen Welt. Ihr könnt typischen Piratenaktivitäten nachgehen, wie nach Schätzen zu suchen oder euch im PvP mit anderen Schiffen messen. Das Spiel ist ursprünglich nur für Xbox und PC erschienen. Im Februar 2024 hat Microsoft sich dann dazu entschlossen, Sea of Thieves und drei weitere Xbox-Spiele auch auf anderen Konsolen zu veröffentlichen.

Bis zum 20. Juni könnt ihr beim Kauf von Sea of Thieves noch 10 Euro sparen:

Abseits von Sea of Thieves können sich auch Helldivers 2, Grand Theft Auto 5 und Call of Duty: Modern Warfare 3 über Erfolg auf der PS5 freuen. Auf der PS4 steht dagegen Minecraft auf dem ersten Platz, aber auch Red Dead Redemption 2 und Fallout 4 sichern sich Plätze in der Top 5 (Quelle: PlayStation Blog).

Schaut euch hier den PS5-Trailer für Sea of Thieves an:

Sea of Thieves: Pre-Order Boni der PS5-Version

Xbox bringt Spiele auf mehr Plattformen

Die Piraten auf der PS5 müssen sich bei Microsoft bedanken. Nur dank der neuen Xbox-Strategie wurde das eigentlich exklusive Spiel auch bei der Konkurrenz veröffentlicht. Gamer auf anderen Plattformen können sich jetzt freuen, doch für Xbox-Fans könnte der Plan schwere Konsequenzen nach sich ziehen. Schon jetzt liegt die Xbox in Sachen Verkaufszahlen weiter hinter der PS5. Wenn jetzt noch die Exklusivspiele ausbleiben, gibt es immer weniger Gründe, um sich eine Xbox zu kaufen.

