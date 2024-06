Das bessere Elden Ring bekommt ihr auf Steam zum halben Preis

Ihr sucht ein Game, das genauso knackig ist wie Elden Ring? Dann hat Steam jetzt das perfekte Angebot für euch. Im Rahmen des großen Sommer-Sales könnt ihr euch Sekiro: Shadows Die Twice zum halben Preis sichern. Für mich das beste FromSoftware-Game.

Besser als Elden Ring: Dieses Spiel muss in eure Steam-Bibliothek

Fans richtig schwieriger Spiele beißen sich aktuell die Zähne an Elden Ring aus. Meiner Meinung nach hat FromSoftware mit Sekiro: Shadows Die Twice aber bereits ein Meisterwerk erschaffen, mit dem auch das riesige Open-World-RPG nicht mithalten kann.

Das Action-Adventure mit Japan-Setting ist auf Steam jetzt um 50 Prozent reduziert. Anstelle von 59,99 Euro müsst ihr also nur noch 29,99 Euro zahlen. Das Angebot gilt noch bis zum 11. Juli (auf Steam ansehen).

Während FromSoftware mit Elden-Ring wieder zu den Dark-Souls-Wurzeln zurückgekehrt ist (nur mit einer Open-World), hat er mit Sekiro etwas ganz Neues probiert. Das wird schon dadurch deutlich, dass die Spielfigur deutlich agiler ist und sich sogar mit einem Greifhaken auf Dächer schwingen kann. Noch dazu kommt, dass ihr ausschließlich mit einem Katana kämpft – es gibt keine anderen Primärwaffen. Trotzdem könnt ihr euren Spielstil mit zahlreichen Armprothesen individualisieren und so beispielsweise einen Flammenwerfer einpacken.

Was wie eine Einschränkung klingt, ist in Wahrheit eine der großen Stärken des Spiels. Da ihr hauptsächlich das Katana verwendet, ist jeder Boss perfekt an diese Waffe angepasst, wodurch die Kämpfe schwer und doch fair sind. In den Augen vieler Spieler hat Elden-Ring-DLC in diesem Aspekt wieder einen Schritt zurückgemacht.

Dazu kommt dann noch das fantastische Block- und Paradesystem, was dazu führt, dass jeder Kampf eine dynamische Mischung aus Angriff und Verteidigung ist. Es gibt kein besseres Gefühl, als den Rhythmus eines Bosses durchschaut zu haben und ihn schließlich zu besiegen, ohne dabei auch nur getroffen zu werden.

So funktioniert der Kampf in Sekiro: Shadows Die Twice:

Darum ist Sekiro besser als Elden Ring

Ich könnte jetzt noch ewig über Sekiro: Shadows Die Twice schwärmen, aber will noch zwei Features hervorheben, die es in meinen Augen noch besser als Elden Ring machen. Zunächst einmal erzählt Sekiro tatsächlich eine nachvollziehbare Geschichte, die es euch erlaubt, eine Verbindung zu den Charakteren herzustellen und tatsächlich zu wissen, warum ihr überhaupt kämpft. Die meisten FromSoftware-Games scheitern da krachend.

Abschließend bietet Sekiro: Shadows Die Twice dann noch einen Boss-Rush-Mode, mit dem ihr die Highlights des Spiels noch einmal wiederholen und eure Skills verbessern könnt. Auch Elden Ring würde von so einem Feature profitieren.