„Das beste Kino-Erlebnis seit Top Gun: Maverick“ – Katastrophenfilm bläst Kritiker weg

Damit haben wohl die wenigsten Filmfans gerechnet, aber der neue Katastrophenfilm Twisters kommt überraschend gut bei der Fachpresse an. Wir verraten euch, was ihr über die Fortsetzung wissen müsst und fassen euch die wichtigsten Pressestimmen zusammen.

Twisters liefert unglaubliche Bilder und viel Zerstörung

Als 1996 der Katastrophenfilm Twister in die Kinos kam, hat wohl niemand gedacht, dass ausgerechnet dieser Film 28 Jahre später eine 200 Millionen US-Dollar teure Fortsetzung bekommt. Aber genau das ist passiert!

Anzeige

Twisters startet am 17. Juli 2024 in den deutschen Kinos und verspricht eine spektakuläre Zerstörungsorgie zu werden. Überzeugt euch mit diesem Trailer am besten selbst von den Schauwerten des Films:

Twisters - Trailer Deutsch

Das Wichtigstes zuerst: Twisters ist ein Standalone-Sequel, es ist also nicht notwendig den Vorgänger zu kennen, um sich an der Zerstörung zu erfreuen. Wer den ersten Film dennoch sehen will, der kann das zum Beispiel auf Amazon Prime Video tun, wo Twister im Abo enthalten ist.

Anzeige

Wie auch schon im Vorgänger, dreht sich in Twisters alles um Tornados und ihre ungeheure Zerstörungskraft. Nur diesmal stellen sich Daisy Edgar-Jones (Der Gesang der Flusskrebse) und Glen Powell (Wo die Lüge hinfällt) den Naturgewalten.

Anzeige

Inszeniert wird Twisters derweil von Regisseur Lee Isaac Chung, der mit seinem Film Minari 2020 zahlreiche Preise und Auszeichnungen einheimsen konnte. Und offenbar war Chung die richtig Wahl für den Film, denn auch Twisters erfreut sich bei Kritikern großer Beliebtheit.

Kritiker einig: Twisters ist der Blockbuster des Sommers

The Telegraph bezeichnet Twisters als „das beste Kino-Erlebnis seit Top Gun: Maverick“. (Quelle: TheTelegraph)

Und auch andere Pressevertreter sehen das ähnlich:

Twisters hebt sich auf wundersame Weise von der modernen Blockbuster-Landschaft ab. Genau wie „Twister“ im Jahr 1996. Es ist die seltene Fortsetzung, die alles richtig gemacht hat. (Quelle: TheWrap)

Der Film bietet ein beeindruckendes Intro, hohe Spannung, charismatische Charaktere und denkwürdige Schauplätze (...). (Quelle: Collider)

Ein äußerst unterhaltsamer Nervenkitzel. Dies ist ein Kinoerlebnis mit Seele, das adrenalingeladene Spannung mit klassischer Liebesgeschichte verbindet. Die Definition eines Sommer-Blockbusters, den man einfach gesehen haben muss. (Quelle: HeyUGuys)

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.