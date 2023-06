Das vielleicht brutalste Spiel des Jahres meldet sich mit einem ersten Gameplay-Trailer zurück: Mortal Kombat 1. Der neueste Teil hat nicht nur sehr viel Splatter und Gewalt zu bieten, sondern versteht sich auch als Neustart der Marke.

Update vom 9. Juni 2023:

Mortal Kombat 1: Gameplay-Trailer lässt es krachen

Auf dem diesjährigen Summer Games Fest hat Entwickler NetherRealm Studios einen ersten Gameplay-Trailer zu Mortal Kombat 1 veröffentlicht. Der Trailer zeigt nicht nur die neuen Locations und brutale Kämpfe, sondern liefert auch einen ersten Vorgeschmack auf die blutigen Finisher:

Mortal Kombat 1 - Official Gameplay Debut Trailer

Ursprüngliche Meldung vom 28. Mai 2023:

Dieser Trailer ist nichts für zartbesaitete Menschen

Nach diversen Gerüchten und Teasern ist es nun endlich soweit: Mortal Kombat ist zurück! Das blutige Beat 'em Up wurde mit einem ersten Trailer vorgestellt:

Mortal Kombat 1 | Official Announcement Trailer

Leider handelt es sich hierbei um einen reinen Cinematic-Trailer. Auf handfestes Gameplay müssen sich die Fans also vorerst noch gedulden. Der Begeisterung hat das aber keinen Abbruch getan:

„Ich spiele Mortal Kombat gar nicht, aber ich kann nicht genug von den Filmsequenzen und der Geschichte bekommen. Diese Reihe ist einfach so verdammt unterhaltsam.“ (YouTube-User akuma2136)

Mortal Kombat 1: Fortsetzung oder Neustart?

Für besonders viel Aufsehen im Netz hat aber vor allem der neue Name gesorgt: Mortal Kombat 1. Das neue Spiel schließt zwar an Mortal Kombat 11 an, versteht sich durch seine neue Zeitlinie aber als eine Art Soft Reboot der Reihe. Fans können sich also auf jüngere Versionen von Raiden, Kung Lao, Scorpion und vielen anderen bekannten Figuren freuen.

Apropos Charaktere: Im Netz wird bereits fleißig darüber gemunkelt, welche Gastcharaktere diesmal dabei sein werden. Hoch im Kurs stehen demnach Homelander aus der Superhelden-Serie The Boys und Peacemaker aus der gleichnamigen DC-Serie (Quelle: Gamerant).

Das sind aber vorerst nur Gerüchte. Fest steht dagegen, dass es im kommenden August eine Beta geben wird, bevor das Spiel dann am 19. September 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S, den PC und die Nintendo Switch erscheint. Die PlayStation 4 und die Xbox One gehen diesmal leer aus.