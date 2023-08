Das Ende von Stranger Things: Nächster Schauspieler will das Handtuch werfen

Die fünfte Staffel wird die letzte sein. Das ist bei weitem kein Geheimnis mehr, doch immer mehr Leute vom Set der Erfolgsserie Stranger Things können das Ende kaum mehr erwarten. Nun reiht sich ein weiterer Hauptdarsteller in diesen sehnlichen Wunsch ein.

Stranger Things Facts

Joe Keery: „Ein Gefühl der Erleichterung“

Nachdem kürzlich die Schauspielerin Millie Bobby Brown ihre Meinung zum Ende von Stranger Things geäußert hat, reiht sich nun auch ihr Spielpartner Joe Keery ein. Dieser verkörpert die Rolle des Steve Harrington in der Mystery-Serie und somit eine weitere Hauptfigur.

Laut ihm sei es an der Zeit, dass die Serie ein Ende findet. Zwar hat sie einen bedeutenden Teil seiner Karriere geformt und es fühlt sich für Keery traurig an, einen Schlusspunkt zu setzen, allerdings verspürt er wohl auch ein Gefühl der Erleichterung. Sobald es endet, wolle er damit abschließen, allerdings an den Freunden festhalten, die er während der gesamten Drehzeit kennengelernt hat. Diese Information hat Joe Keery in einem kürzlichen Interview mit Women Wear Daily angegeben. (Quelle: wwd.com)

Stranger Things: Wie wird alles enden?

Diese Frage stellen sich Fans aktuell rund um die Welt. „Stranger Things“ gehört zu den Top-3 der erfolgreichsten Serien auf Netflix. Erfolgreicher waren lediglich „Wednesday“ und „Squid Game“. Doch wie wird die Mystery-Serie schließlich ihr Ende finden?

Produzent Matt Duffer sagt dazu, dass die vorherigen Staffeln alle ineinander abgeschlossen seien. Staffel vier und fünf hingegen würden verbunden sein. In den vorherigen Staffeln erleben die Zuschauer das normale High-School-Leben der Kinder, ehe alles immer verrückter wird. Staffel 5 hingegen steigt mitten im Schlamassel ein, daher soll es sich vollkommen anders anfühlen. (Quelle: nme.com)

Aufgrund des anhaltenden Hollywood-Streiks ist ein Release der letzten Staffel allerdings noch immer nicht bekannt. Mitunter sorgt diese anhaltende Verzögerung vermutlich dafür, dass immer mehr Schauspieler keine Lust mehr haben und froh sind, wenn die Serie endlich ihr Ende findet.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.