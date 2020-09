Natürlich wird South Park über den Coronavirus sprechen und sehr sicher wird es eine willkommene Abwechslung zu jenen COVID-19-Nachrichten sein, die sonst das Internet und die Nachrichten fluten: Es ist Zeit zu Schmunzeln, immerhin ist Humor auch in Krisen nichts, was wir ganz und gar vergessen sollten.

Immer dann, wenn sich niemand traut, über etwas zu lachen, hebt South Park den Finger und lacht aus vollem Hals: 2020 ist die Welt durch die COVID-19-Hölle gegangen und eigentlich stecken wir noch immer mittendrin. Das Coronavirus bestimmt unser Leben zu Hause, auf der Straße, bei der Arbeit und bei allen möglichen Freizeitaktivitäten, falls wir ihnen überhaupt noch nachgehen können.

Eine Hobby aber ist ohne Frage geblieben: Streamen oder einfach South Park auf der offiziellen Homepage schauen, und falls ihr schon dabei seid: Ab dem 4. Oktober gibt es eine ganz besonders Folge der Comedy-Serie: Das einstündige Pandemie-Special; etwas, das es in dieser Länge bis jetzt nicht gegeben hat. Schaut in den kurzen Teaser:

Worum geht's? Das Coronavirus hat sich einer Wolke gleich auch über South Park gelegt, Schüler sitzen in der Schule hinter Plexiglas und Randy Marsh scheint mit dem Verkauf von Gras während der Corona-Krise haushoch zu profitieren.

Das einstündige Pandemie-Special: Wann und wo schauen?

Während das Pandemie-Special in den USA am 30. September ausgestrahlt wird, könnt ihr die einstündige Folge hierzulande am 4. September auf Comedy Central um 22.15 Uhr sehen, oder einen Tag später auf der Homepage von South Park nachholen.

Ich weiß ja nicht, wie es auch geht, aber COVID-19 wenigstens für 60 Minuten unter der South-Park-Lupe zu sehen, erscheint mir eine recht tröstliche Vorstellung zu sein. Zudem erinnert euch South Park vielleicht wie mich an meine Kindheit, etwas, das immerhin stets ein recht heimeliges – und angenehmes – Gefühl ist.