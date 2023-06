Activision Blizzard hat Grund zur Freude: Diablo 4 bekommt nicht nur gute Kritiken, sondern verkauft sich auch herausragend. Laut dem Unternehmen hat sich bisher kein Blizzard-Spiel schneller verkauft. Wir fassen euch alle wichtigen Zahlen zusammen.

Diablo 4 Facts

Diablo 4 ist ein neuer Meilenstein für Blizzard

Offiziell ist Diablo 4 zwar erst am 6. Juni 2023 erschienen, aber die Mehrheit der Fans spielt das langersehnte Hack and Slay bereits seit einigen Tagen. Käufer der Ultimate Edition oder der Digital Deluxe Edition durften nämlich bereits am 2. Juni 2023 loslegen.

Und die Fans konnten es offenbar gar nicht abwarten zahlreiche Monster niederzumetzeln. Ein Blick auf die Xbox-Charts verrät: Alle drei Editionen von Diablo 4 befinden sich an der Spitze der Topseller. Mehr dazu in diesem Artikel:

Nun hat sich auch Blizzard selbst zum Erfolg des Spiels geäußert. Dem Unternehmen nach hat sich bisher kein anderes Blizzard-Spiel so schnell verkauft wie Diablo 4. Es werden zwar keine konkreten Verkaufszahlen genannt, aber man kann problemlos von mehreren Millionen Einheiten ausgehen. Zum Vergleich: Diablo 3 erreichte in seiner ersten Woche mehr als 6,3 Millionen Verkäufe. Overwatch kommt sogar auf 7 Millionen.

Eine konkrete Zahl nennt Blizzard dann aber doch und zwar wurde Diablo 4 seit dem 2. Juni bereits mehr als 93 Millionen Stunden gespielt. Das sind mehr als 10.000 Jahre (Quelle: Businesswire).

Diablo 4 (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.06.2023 11:06 Uhr

Spieler kritisieren Preispolitik von Diablo 4

Trotz toller Reviews (87 Prozent auf Metacritic) und beachtlicher Verkäufe: ganz frei von Kritik ist Diablo 4 nicht. Nicht wenige Spieler stören sich am hohen Preis des Spiels. Immerhin kostet bereits die Standard Edition knapp 80 Euro.

Auch der Ingame-Shop und die generelle Preispolitik werden von Fans auf Reddit und Twitter heißt diskutiert. Beispielhaft dafür ist dieser Thread mit mehr als 7.000 Kommentaren:

Falls ihr indessen wissen wollt, was wir von Diablo 4 halten, dann empfehlen wir an dieser Stelle den Testbericht von unserem Kollegen Alex:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.