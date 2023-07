Das Pokémon-Universum expandiert immer weiter. Jetzt sind die knuddeligen Taschenmonster sogar schon in eurem Schlafzimmer zu finden. Das Konzept von Pokémon Sleep klingt dabei kinderleicht, doch die Umsetzung stellt sich für einige Fans als überaus schwierig heraus.

Pokémon Sleep Facts

Pokémon Sleep bringt Fans um den Schlaf

Schon seit einigen Jahren beschweren sich Fans, dass die Pokémon-Spiele auf Nintendo-Konsolen wie der Switch einfach keine Herausforderung mehr darstellen. Jetzt tritt jedoch ein neuer Herausforderer für Mobilgeräte auf den Plan. Pokémon Sleep verlangt dabei allerdings nicht, dass ihr viel grindet oder die Stärken und Schwächen aller Typen auswendig lernt. Stattdessen müsst ihr einfach nur gut und lange schlafen. Eine unmögliche Aufgabe für einige Gamer.

Pokémon Sleep ist eine App, die eure Schlafgewohnheiten aufzeichnet und euch dann einem Schlaftypen zuweist. Die Schlaftypen kommen mit niedlichen Pokémon-Zeichnungen daher, die ihr dann sammeln könnt. Twitter-User Swimmin merkt jetzt aber an, dass ihn die App vor eine Herausforderung stellt. Einen Sleep-Score von 100 Punkten gibt es nämlich nur, wenn ihr mindestens 8,5 Stunden schlaft.

Wie viel Schlaf braucht ihr für die Pokémon-Jagd

Der Tweet von Swimmin hat inzwischen bereits mehr als 55.000 Likes gesammelt. Viele Fans geben zu, dass ihr Schlafrhythmus schlicht und einfach nicht gut genug ist, um in Pokémon Sleep punkten zu können. Die Quest, die von ihnen verlangt, zu einer bestimmten Zeit schlafen zu gehen, lässt sie ebenfalls verzweifeln.

Hier könnt ihr Pokémon Sleep selbst ausprobieren:

Pokémon Sleep The Pokémon Company

Twitter-User SacriGrape merkt an, dass The Pokémon Company genau weiß, wie sie Fans dazu bringen können, ein gesundes Leben mit mehr Schlaf zu führen. Sie müssen einfach Pokémon in die App packen und schon tun die Nutzer alles, um die kleinen Biester zu fangen (Quelle: Twitter).

Monster fangen im Schlaf. So funktioniert Pokémon Sleep:

Schlafende Taschenmonster: So spielt ihr Pokémon Sleep

Pokémon Sleep zeigt vielen Spielern, wie schlaflos ihre Nächte eigentlich sind. Die Gründe dafür sind natürlich vielfältig. Wenn ihr euren Highscore trotzdem etwas aufbessern wollt, könnt ihr euch wenigstens einen Mittagsschlaf anrechnen lassen. Dafür müsst ihr allerdings mindestens 1,5 Stunden schlummern.