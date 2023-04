Fans von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom werden kurz vor dem Release mit einem frischen Trailer und neuem Gameplay überrascht. Die Spieler können sich auf bisher ungeahnte kreative Möglichkeiten in diesem Sandbox-RPG freuen.

Zwar hält sich Nintendo weitestgehend bedeckt in Bezug auf die Story von Tears of the Kingdom, doch nach einigen Gameplay-Showcases ist bereits eines klar: Ihr werdet im neuen Zelda-Spiel unglaublich kreativ werden können. Ein neuer Trailer veranschaulicht das noch einmal:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – You Can Do What?!

Was ist neu im Trailer? Neben neuen Orten und ein paar netten Details, welche die Reddit-Community bereits hartnäckig herausgearbeitet hat, ist eines offensichtlich: Ihr könnt ganze Züge in Tears of the Kingdom bauen.

Tears of the Kingdom setzt dem Gameplay die Krone auf

Breath of the Wild war schon kreativ, doch Tears of the Kingdom will eure Kreativität in die nächste Dimension schleudern. Mit den zwei neuen Fähigkeiten Ultrahand und Synthese könnt ihr nicht nur verrückte Waffen aus den seltsamsten Objekten bauen, sondern auch ganze Fahrzeuge, Züge und Fluggeräte kreieren. Theoretisch müsstet ihr auch fähig sein, euch euer eigenes Haus zusammenzukleben.

Falls Tears of a Kingdom so sehr auf das Sandbox-Prinzip setzt wie Breath of the Wild (oder eben noch mehr), dann zeigen die Trailer wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Einige Fans auf YouTube haben sich deshalb den Kopf darüber zerbrochen, wie tiefgreifend das Gameplay wirklich sein könnte – und die Ideen der Fans sind so verrückt wie auch einleuchtend.

YouTuber Nayru etwa gibt zu bedenken, dass es möglich sein könnte, all eure Waffen und andere Metallgegenstände an eure Fahrzeuge zu kleben. Was ihm zufolge Mad-Max-Höllenfahrzeuge bedeuten würde, mit denen ihr Feinde niedermähen könnt. Zudem glaubt er, dass Spieler ziemlich sicher Brücken und kleine Gebäude bauen können – wie weit das Ganze jedoch geht, hängt wahrscheinlich an an einem möglichen Limit für zusammenklebbare Objekte (schaut euch sein Video auf YouTube an).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint voraussichtlich am 12. Mai 2023 für die Nintendo Switch. Vorbestellen könnt ihr das Spiel unter anderem bei Amazon und MediaMarkt.

