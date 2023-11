Das letzte große Geheimnis der PS5 Slim ist gelüftet

Seit November ist die PS5 Slim nun schon in den USA verfügbar. Doch wann gibt es die neue Konsolen-Version auch in Europa? MediaMarkt lüftet das letzte große Geheimnis.

PlayStation 5 Facts

MediaMarkt-Leak: PS5 Slim erscheint am 1. Dezember

Kompakter, leichter, mehr interner Speicher und ein problemlos austauschbares Disk-Laufwerk – auf die neue PS5-Version haben viele Spieler gewartet.

Doch während die PS5 Slim in den USA bereits frei im Handel verfügbar ist, gibt es immer noch keinen offiziellen Starttermin für Europa. Sony selbst erklärt lediglich, dass man das neue Modell in den kommenden Monaten in den anderen Regionen der Welt zur Verfügung stellen will.

MediaMarkt weiß anscheinend aber besser Bescheid. Denn ein Blick auf die niederländische Webseite des Elektronikmarkts verrät, wann die neue Disc- und Digital-Edition der PS5 in den Handel kommen soll: am 1. Dezember 2023. Zudem gibt es auf der Webseite den Hinweis, dass eine Vorbestellung der Konsolen bald möglich sei (Quelle: MediaMarkt).

PS5 Slim: Auf der deutschen Seite fehlt jede Spur

Wer jedoch auf der deutschen Webseite von MediaMarkt nach den beiden Konsolen sucht, findet bislang noch keine Produkteinträge im Shop. Gut möglich also, dass sich die Kollegen aus den Niederlanden einen kleinen Frühstart erlaubt haben. Sony dürfte das auf jeden Fall gar nicht schmecken.

Ein wichtiger Hinweis: Auch wenn es sich bei MediaMarkt um eine seriöse Quelle handelt, könnte es immer noch ein Fehler im System sein. Eventuell hat ein Mitarbeiter einfach ein falsches Release-Datum für die Produktseiten hinterlegt. Der Zeitpunkt würde jedoch Sinn ergeben. Schließlich könnte Sony auch in Europa so noch rechtzeitig vom umsatzstarken Weihnachtsgeschäft mit der neuen Konsole profitieren.

Gut zu wissen: Wem die Neuerungen des Slim-Modells egal sind, kann das aktuelle Konsolen-Modell mit Disc-Laufwerk im Bundle mit Call of Duty: Modern Warfare 3 gerade recht günstig kaufen:

PlayStation 5 – Call of Duty Modern Warfare III Bundle Konsole mit Controller und neuem Spiel "Call of Duty Modern Warfare III". Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.11.2023 12:37 Uhr

Und da Sony sich selbst das Ziel auferlegt hat, innerhalb des aktuell laufenden Fiskaljahres 25 Millionen PS5-Konsolen zu verkaufen, wäre ein Start vor Weihnachten gleich doppelt wichtig.

Sony hat sich noch nicht offiziell zum Leak gemeldet. Sollte sich das ändern, werden wir den Artikel mit einem Update versehen.