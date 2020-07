Das Warten hat ein Ende, denn Team 17 Digital hat nun verraten, auf was wir uns beim nächsten „Worms“-Spiel freuen können. Dieses Mal geht es richtig rund, denn bei Worms Rumble handelt es sich um ein Echtzeit-Arena-Shooter für 32 Spieler – ein echt wurmiges Battle Royale.

„Macht euch bereit, in den Modus Deathmatch oder Last Worm Standing zu rumpeln, in denen ihr immer nur eine Heilige Handgranate vom Tod entfernt sind!“ heißt es in der Beschreibung zum Spiel, das reichlich Action verspricht.

Der veröffentlichte Trailer zeigt reichlich Multiplayer-Elemente auf einem 2.5D-Hintergrund gepaart mit chaotischen Schlechtfeldern, viel Wall-Jumping und fliegenden Kugeln.

Kommentare wiesen allerdings schnell darauf hin, dass im Trailer kein zerstörbares Gelände zu erkennen wäre, dieses habe seit den Anfängen der Worms-Serie schließlich eine große Rolle gespielt. Laut Team 17 gäbe es allerdings in jedem Level des Spiels auch ein zerstörbares Terrain. Was kaputtgemacht und genutzt werden kann, variiere allerdings von Karte zu Karte.

Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt, ihr könnt euch aber für die Closed Beta anmelden.

Originalbeitrag vom 10. März 2020 um 12:40 Uhr:

Ladet eure Bazookas, die Würmer sind zurück. Team17 hat einen neuen Worms-Titel angekündigt und veröffentlichte gleichzeitig einen ersten Teaser zum Spiel. Es verspricht, bombig zu werden.

Seit 1995 begeistern die Würmer Spieler weltweit mit vielfältigen Waffen und zahlreichen Todesarten. Der letzte Worms-Titel Worms W.M.D erschien 2016 und war wie gewohnt in 2D gehalten. Endlich kommt Nachschub und die Worte „Neue Würmer, neue Arten zu spielen“, klingen schon einmal vielversprechend.

Worms ist sogar schon älter.

Der veröffentlichte Teaser beginnt mit ein paar Ausschnitten aus den älteren Titeln. Es fällt auf, dass sich das Spiel, trotz eines immer wiederkehrenden Spielprinzips stetig bewährt hat und sich dennoch weiterentwickelte. Plötzlich fällt ein Wurm vom Himmel herab, zerschmettert den Fernseher und wird selbst von der ultimativen Holy-Granate getroffen.

Grab your Bazooka and jump on your Sheep, the Worms are back in 2020 like you’ve never seen them before.



New Worms, new ways to play.



Watch this space - @WormsTeam17pic.twitter.com/pztFbFgdVs