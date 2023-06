Balkonkraftwerke liegen aktuell voll im Trend. Netto hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich viele Menschen eine Mini-Solaranlage zum günstigen Preis gekauft haben. Genau das sorgt aber auch für große Probleme. Davon bin ich selbst betroffen.

Balkonkraftwerke sind in den letzten Monaten immer günstiger geworden. Der Onlineshop von Netto hat sich dabei als extrem preiswerte Quelle entpuppt, bei der ihr richtig gute Komplett-Sets für wenig Geld bekommt. Oft ist der Versand mit wenigen Euro auch extrem günstig. Das hat für einen riesigen Ansturm gesorgt – und Schwierigkeiten.

Probleme mit den Netto-Balkonkraftwerken

Das größte Problem mit den Balkonkraftwerken von Netto ist die angegebene Lieferzeit. Die wird im Grunde nie eingehalten. Ich habe dort bestellt und warte immer noch. Selbst wenn wie bei mir eine Lieferzeit von 15 Werktagen angegeben wird, kommen die Balkonkraftwerke erheblich später. So habe ich erst nach 22 Werktagen eine E-Mail bekommen, dass sich meine Lieferung im Versand befindet. Geliefert wurde sie noch nicht, das dauert noch ein paar Werktage, da die Spedition nicht über Nacht liefern kann, wie man es von Amazon kennt. Die Ungewissheit beim Warten nervt einfach. Wenn ihr jetzt neu bestellen würdet, dann liegt die Lieferzeit bei 24 Werktagen (bei Netto anschauen).

Das sorgt bei vielen Käuferinnen und Käufern für Frust, weil man in der ganzen Zeit überhaupt nicht weiß, ob das Balkonkraftwerk jetzt noch kommt oder nicht. Bei Netto im Onlineshop steht nur, dass bestellt wurde. Es gibt keine Echtzeitinformationen oder Ähnliches. Ich hatte nach 17 Werktagen nur eine Mail bekommen, dass sich meine Lieferung verspätet. Den Service von Netto kann man auch nicht erreichen, weil genau solche Anfragen von Beginn an abgeblockt werden. Nachfragen nach der Lieferzeit sind bei Netto im Onlineshop absolut unerwünscht.

Dieses Balkonkraftwerk ist echt ein Geheimtipp:

Wird sich die Situation verbessern?

Das kommt am Ende darauf an, ob die Lieferketten besser werden und die Speditionen die Balkonkraftwerke im angegebenen Zeitraum ausliefern können. Hier muss ein Zahnrad in das nächste greifen, um einen reibungslosen Ablauf zu schaffen. Wenn man bedenkt, dass das Interesse an Balkonkraftwerken mit der Zeit zunehmen dürfte, wenn die Regeln gelockert werden, könnte das Problem noch lange vorhanden bleiben. Netto ist halt nicht Amazon und das merkt man besonders jetzt bei Balkonkraftwerken.

Es gibt noch ein weiteres Problem

Extrem viele Menschen beschweren sich bei Netto in den Bewertungen zudem über die Balkonkraftwerke (bei Netto anschauen), da sich diese nicht einfach so anschließen lassen. Oft sind die Kabel an den Solarzellen zu kurz, sodass noch Zubehör besorgt werden muss. Viele Käuferinnen und Käufer von Balkonkraftwerken sind aber absolute Anfänger und verlassen sich eigentlich darauf, dass alles passt und angeschlossen werden kann. Niemand weiß, was MC4-Verlängerungskabel sind.

Außerdem wird sich oft darüber beschwert, dass im Gegensatz zu Aldi oder Lidl keine passenden Halterungen dabei sind und vorgeschlagen werden. Auch hier hängt Netto im Vergleich zu anderen Shops wie Amazon stark zurück, was passende Produkte und die Suche angeht. Wer einfach nur ein Balkonkraftwerk-Komplett-Set kauft, erwartet eigentlich, dass auch wirklich alles dabei ist und man nicht noch einmal viel Geld in die Hand nehmen muss für passende Halterungen.

Nun kann man den letzten Umstand Netto meiner Meinung nach nicht wirklich anlasten. Immerhin gibt Netto im Onlineshop genau an, was dabei ist. Aber viele Anfänger wissen nicht, was man unbedingt benötigt. Entsprechend wäre ein Hinweis wichtig. Deswegen schreibe ich das bei unseren Deals immer dazu, dass kein Zubehör dabei ist und das ihr unter Umständen noch eine Halterung und Kabel benötigt.

Viele der schlechten Bewertungen bei Netto sind in meinen Augen deswegen oft unbegründet, weil sich die Käuferinnen und Käufer einfach nicht genug selbst informiert haben. Trotzdem gibt es aufseiten von Netto im Onlineshop viel Verbesserungspotenzial. Wir werden die Entwicklung beobachten und hoffen, dass sich die Situation entspannt.