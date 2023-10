„Das wird anders“: Kino-Boss schwärmt über Taylor Swifts Blockbuster

Nach dem fulminanten Abschluss ihrer Eras-Tour steht Taylor Swifts gleichnamiger Kinofilm bereits in den Startlöchern. Der CEO einer großen US-amerikanischen Kinokette zeigt sich bereits jetzt begeistert und kündigt an, dass sich eine Sache von allen anderen Filmen abheben wird.

„Holt eure Handys raus“: Kino-CEO Greg Marcus über Taylor Swifts Film

Greg Marcus, der CEO von Marcus Theaters – einer großen US-amerikanischen Kinokette, hat sich jüngst zum Bevorstehenden Release des Films „The Eras Tour“ geäußert, welcher die gleichnamige Tour zeigt, die Taylor Swift erst kürzlich hinter sich gebracht hat. Der weltweite Vorverkauf der Tickets hat bereits über 100 Millionen US-Dollar eingespielt und es wird mit derselben Einspielsumme noch einmal gerechnet, sobald der Film angelaufen ist. (Quelle: apnews.com)

Ebenfalls gegenüber AP Press äußert Marcus, dass er bei diesem Film etwas anders machen möchte als alle anderen Kinobetreiber. Er erlaubt den Zuschauern, ihr Handy rauszuholen und Selfies zu machen, den Saal zu nutzen, zu singen und zu tanzen. Rundum eine gute Zeit zu haben. Für gewöhnlich ist das Filmen und Fotografieren in Kinosälen untersagt, doch Marcus möchte offenbar das Flair der Konzert-Tour so authentisch wie möglich auf die Leinwand projizieren. Am 13. Oktober 2023 startet der Konzert-Film auch in Deutschland.

Einen Trailer dazu seht ihr hier:

Taylor Swift - The Eras Tour - Trailer Englisch

Konzert-Filme: Amerikas Rettung der leeren Kinosäle

Viele Personen aus der Film-Branche sind sich jetzt schon einig, dass Taylor Swifts Film die bislang größte und erfolgreichste Konzertverfilmung werden wird und damit selbst Beyoncés Blockbuster vom Thron stoßen wird. Genereller Anlass, neuerdings vermehrt auf Konzert-Filme zu setzen ist die Überbrückung leerer Leinwände aufgrund von Streaming-Plattformen.

Seit viele Filmproduzenten verstärkter auf Netflix, HBO und dergleichen setzen, überlegen die Kinos, wie sie Leute anlocken. Mit Taylor Swift wird dabei mit Sicherheit ein Anreiz geschaffen, häufiger Konzerte auf die Leinwand zu werfen und vielleicht sogar das Konzept von Greg Marcus zu übernehmen, die Richtlinien zur Benutzung des Handys und des stillen Sitzenbleibens aufzulockern. Eventuell steht Taylor Swift schon wieder kurz davor, etwas zu revolutionieren.

Übrigens hat sich vor Kurzem ein lang spekuliertes Gerücht rund um Taylor Swift bestätigt. Mehr dazu lest ihr hier:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.