Die Days of Play 2020 neigen sich dem Ende zu: Die Gaming-Angebote sind nur noch bis heute um Mitternacht verfügbar. Sichert euch jetzt noch die besten PS4-Deals!

Die Days of Play 2020 sind ein Grund zum Feiern für alle PS4-Gamer – und diejenigen, die es noch werden wollen. Vom 25. Mai bis zum 8. Juni bietet euch Sonys Rabattaktion eine Vielzahl an reduzierten Top-Spielen, Konsolen und VR-Bundles. Ihr könnt die vergünstigten Artikel bei diversen Anbietern kaufen, darunter auch Amazon, Mediamarkt und Saturn. Damit ihr bei den ganzen Deals nicht den Überblick verliert, findet ihr hier unsere Favoriten.

Days of Play 2020: PS4-Spiele im Angebot

Konsolen brauchen erstklassige Spiele, um wirklich zu den besten Vertretern ihrer Art zählen zu können. Die PS4 hat über die letzten Jahre hinweg eine beeindruckende Bibliothek an exzellenten Games hervorgebracht – von bombastischen Action-Krachern über emotionale Horror-Highlights bis hin zu innovativen Indie-Kreationen. Die Spielevielfalt der PS4 wird auch bei unseren Favoriten der Days of Play Rabatte deutlich:

Marvel„ Spider-Man: Bei Amazon, Mediamarkt und Saturn für 19,99 Euro.

Star Wars Jedi: Fallen Order: Bei Mediamarkt und Saturn für 24,99 Euro.

Days Gone: Bei Amazon, Mediamarkt und Saturn für 19,99 Euro.

The Last of Us 2 (Steelbook-Edition): Bei Amazon für 69,99 Euro vorbestellen.

Death Stranding: Bei Amazon, Mediamarkt und Saturn für 29,99 Euro.

Dreams: Bei Amazon, Mediamarkt und Saturn für 29,99 Euro.

Days of Play 2020: Konsolenbundles im Angebot

Die Days of Play 2020 sind außerdem eine gute Möglichkeit, eure alte PS4 durch eine neuere Version zu ersetzen oder euch ein Einstiegs-Bundle für die aktuelle Sony-Konsole zu sichern. Mit diesen Angeboten könnt ihr dabei gutes Geld sparen:

Bei Saturn und Mediamarkt habt ihr die Wahl zwischen fünf PS4-Konsolen und bekommt dazu das PlayStation-Bundle mit den Spielen Horizon: Zero Dawn, Marvel„ Spider-Man und The Last of Us: Remastered gratis obendrauf. Ihr müsst nur beide Artikel zusammen in euren Einkaufswagen legen. Auf diese Weise könnt ihr ganze 89 Euro sparen.

Bei Amazon gibt es außerdem das „Naughty Dog“-Konsolenbundle für 399€. Darin enthalten sind eine PS4 Pro mit einer 1 TB Festplatte und die actionreichen Top-Spiele Uncharted: The Nathan Drake Collection, Uncharted 4: A Thief„ End, Uncharted: The Lost Legacy und The Last of Us: Remastered.

Days of Play 2020: VR-Bundles im Angebot

Wenn ihr neugierig seid, wie es um die VR-Fähigkeiten eurer PS4 bestellt ist, dann könnt ihr während der Days of Play auch zwischen zwei tollen PSVR-Bundles zu reduzierten Preisen wählen. Damit könnt ihr bei euch zuhause in Kombination mit eurer Konsole in aufregende VR-Welten eintauchen:

PS4 Virtual Reality Megapack Edition 2: Bei Amazon, Mediamarkt und Saturn für 229 Euro.

PS4 Virtual Reality (neue Version): Bei Amazon, Mediamarkt und Saturn für 199 Euro.

Days of Play 2020: „PS Plus“-Mitgliedschaften im Angebot

Wie gefällt euch das Angebot bei Sonys Days of Play 2020? Welche Spiele oder Konsolen sind für euch besonders reizvoll? Und gibt es noch weitere Produkte, die ihr gerne ebenfalls reduziert gesehen hättet? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!